基孔肯雅熱｜被叮感染後有什麼症狀？治療、防蚊滅蚊方法一文看清

基孔肯雅熱是由基孔肯雅病毒引起，主要經伊蚊叮咬傳播的病毒性傳染病，臨床表現主要為發熱、皮疹、關節和肌肉疼痛，多數患者1周內會好轉，但30%—40%患者關節疼痛可能會持續數月甚至數年，對生活質量造成顯著長期影響。



1. 基孔肯雅病毒如何傳播

基孔肯雅病毒主要通過攜帶病毒的伊蚊叮咬傳播，最常見的是埃及伊蚊和白紋伊蚊。當蚊蟲叮咬了感染者2—10天後，再叮咬人時，可使被叮咬者感染。

6種夏天常見蚊蟲咬傷症狀、治療方法（按圖👇👇👇）

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「人→蚊→人」 傳播鏈是基孔肯雅熱的核心傳播模式。患者在發病後第1周內，病毒血症水平高，通過蚊蟲叮咬傳播的風險高，但該病毒不會通過日常接觸引發人際傳播，也不會通過咳嗽、打噴嚏傳播。

若感染者血液中病毒載量高，病毒還可通過輸入感染者血液或意外接觸感染者血液而傳播。極少數情況下，孕婦感染後，病毒可通過胎盤導致宮內胎兒感染。若母親臨近分娩處於病毒血症期，也可發生分娩時傳播，導致新生兒感染。

2. 基孔肯雅熱的流行地區在哪裏

截至2024年12月，全球已有119個國家和地區報告了基孔肯雅熱的本地傳播，大規模爆發和零星病例主要發生在美洲、亞洲和非洲。2025年1月至6月，已有14個國家或地區報告了約22萬例基孔肯雅熱病例和80例死亡病例。中國於2008年首次發現輸入性病例，曾在廣東和雲南等地引發本地疫情，尚未形成穩定的疫源地。2025年7月，廣東佛山發生輸入病例引發的本地傳播疫情。目前，疫情正處於防控的關鍵時刻，公眾要積極配合政府相關部門做好清積水、滅蚊蟲、防叮咬等措施。

3. 基孔肯雅熱的臨床症狀有哪些

大多數感染者會在帶毒蚊蟲叮咬後3—7天（範圍為1—12天）後，開始出現症狀，常見為突然發熱和關節疼痛，關節疼痛主要累及手腕和踝趾等小關節，也可涉及膝和肩等大關節，劇烈的關節疼痛可導致行動困難。其他症狀還包括頭痛、肌肉痛、關節腫脹、皮疹、噁心、疲勞等。偶有引發眼部、心臟及神經系統併發症的報道。

這些症狀與登革熱和寨卡病毒感染等其他感染的症狀類似，病例可能被誤診。重症高風險人群包括圍產期感染的新生兒、65周歲及以上老年人以及患有高血壓、糖尿病或心臟病等基礎疾病的患者。多數患者一周內會好轉，部分病例關節疼痛的症狀可能會持續數月甚至數年。

被蚊叮後果可大可小？（按圖👇👇👇）

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4. 如何診斷基孔肯雅熱

對於急性發熱伴多關節疼痛的患者，尤其是近期從已知基孔肯雅熱流行的國家或地區返回的旅行者，應考慮基孔肯雅病毒感染的可能，確診需經實驗室檢測。

實驗室檢測方法包括病毒分離、病毒核酸檢測或病毒特異性抗體檢測。從患者血清中檢出基孔肯雅病毒RNA或分離到病毒可確診。基孔肯雅病毒抗體通常在發病5天後檢出率開始上升，急性期樣本檢測呈陰性的患者，應獲取恢復期血樣本檢測抗體，若IgG抗體陽轉或抗體滴度4倍升高，則可以確診。IgM抗體檢測可能出現假陽性結果，可提示近期感染的可能性，不作為確診手段。

5. 如何治療基孔肯雅熱

目前，尚無特異性治療基孔肯雅熱的藥物，臨床主要採取支持性治療。充分休息、補充液體以及服用非處方止痛藥如對乙酰氨基酚可緩解部分症狀。在排除登革熱之前，勿服用阿司匹靈或其他非類固醇抗炎藥（如布洛芬），以降低出血風險。

6. 如何預防基孔肯雅熱

預防基孔肯雅熱的最佳方法是避免蚊蟲叮咬。具體措施包括使用驅蚊劑、穿着長袖上衣和長褲、使用0.5%氯菊酯處理外衣物、選擇裝有紗窗紗門的住所、使用蚊帳等。

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7. 如何控制基孔肯雅病毒傳播

減少基孔肯雅病毒傳播的主要方法是控制蚊蟲媒介和減少蚊蟲滋生地。最少5天清洗一次盛水容器、處理廢物。在疫情期間噴灑殺蟲劑殺滅成蚊，對蚊子停留的容器內部和周圍的表面進行藥物處理，處理容器中的水以殺死未成熟的幼蟲。

8. 是否有針對基孔肯雅熱的疫苗

目前，中國尚無針對基孔肯雅熱的上市疫苗。

中國非基孔肯雅熱常年流行國，人群普遍缺乏免疫力，普遍易感。

做好個人防護，避免蚊蟲叮咬，可有效預防基孔肯雅熱。當有疑似症狀出現時，應積極防蚊，儘早就醫。

9. 旅行者應注意的事項有哪些

出發前旅行者需查閲目的國家的健康通告和警示訊息，了解哪些地區正在發生爆發疫情或存在較高的基孔肯雅熱感染風險。部分旅行者（如孕婦）可依據此類訊息判斷是否應避免前往該地區。在暫無疫情但存在感染風險升高的地區，計劃停留較長時間或前往正發生爆發疫情的地區的人員，可前往旅行門診或者醫療機構諮詢醫務人員。

出行時，宜攜帶含有待乙妥、埃卡瑞丁、檸檬桉油、對薄荷烷二醇等活性成分的驅蟲劑，並按照說明使用。也可使用經0.5%氯菊酯處理的衣物和裝備（如靴子、襪子、帳篷），使用蚊帳、穿寬鬆的長袖上衣和長褲。儘可能選擇配備紗窗紗門的住宿場所。

旅行結束後2周內仍需預防蚊蟲叮咬，避免將基孔肯雅病毒、登革病毒和寨卡病毒等病原體帶入境內，導致本土傳播。旅行歸來後，若出現發熱、頭痛、肌肉關節疼痛或皮疹症狀，請及時就醫，並說明旅行時間和地點，以儘快得到診治，並及早實施防蚊隔離，避免傳染給家人和朋友。

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10. 個人和家庭如何防蚊滅蚊

（一）個人防護。疫點周邊或蚊蟲活躍區域，居民應做好個人防護，出門穿着淺色長袖衣褲減少皮膚暴露，必要時使用驅蚊液、驅蚊貼等產品。室內可安裝紗門紗窗，夜間睡眠時使用蚊帳。

（二）室內積水管理。水培植物如富貴竹應每3—5天徹底換水，同時沖洗容器內壁和植物根部，也可投放滅蚊幼劑或採用物理隔斷方式防蚊。定期檢查飲水機水槽、雪櫃底部水盤等隱蔽處防止積水。

（三）天台、陽台及門前屋後積水管理。屋頂反墚、排水槽等應定期疏通，避免堵塞積水。陽台、天台、庭院內的花盆、泡沫箱、廢棄瓶罐等容器應及時清理，閒置容器應倒扣放置，儲水容器如水缸應加蓋，廢棄容器徹底清除。竹筒、樹洞應進行封堵或改造，蓮花池養魚防蚊。空調冷凝水應及時排淨，廢棄輪胎在底部打孔或避免露天放置。下水井進行防蚊封堵，有條件的建議將明溝改為暗渠。

（四）室內滅蚊。室內可使用合格的殺蟲氣霧劑、蚊香液、盤香等減少蚊蟲叮咬。使用發煙滅蚊片或全屋用殺蟲氣霧劑施藥時，應先關閉門窗，施藥後人員離開，30分鐘後再開窗徹底通風後方可進入。室內如發現有成蚊滋擾時，應及時開展室內滅蚊。此外，蚊蟲較多區域，可配合使用電蚊拍、滅蚊燈等物理滅蚊工具。

因應近期鄰近地區的基孔肯雅熱個案數字大幅上升，其中一個房屋署轄下屋邨正進行霧化處理，以殺滅成蚊。（政府新聞處圖片）

11. 常見蚊媒滋生地有哪些如何清理

（一）家庭及個人工作場所。重點關注水生植物、花盆托盤、水桶、閒置瓶罐、儲水缸、院內排水溝等，主要採取翻盆倒罐、加蓋、水培改為沙土種植植物、疏通水溝、投放滅蚊幼劑等方式。

（二）小區、單位、工地等公共區域。對室內外滋生地進行清理，重點關注綠化帶、停車場、垃圾或雜物暫存點、地下車庫集水井、排水溝、樓梯間、樓房反墚及雨水溝、建築物凹陷處等，主要採取清理衛生死角、翻盆倒罐、沙土填埋、投放滅蚊幼劑等方式。

（三）公共場所及外環境。重點關注綠化帶、公共停車場、垃圾或雜物堆放點、廢棄輪胎、市政管網的管道井、集水井、排水溝、樓梯間、樓房反梁及雨水溝、建築物凹陷處等，主要採取清理衛生死角、翻盆倒罐、疏通和清除淤積、沙土填埋、投放滅蚊幼劑等方式。

（四）其他需重點關注的蚊媒滋生地。重點加強對空置屋尤其是城中村的露天老宅、戶外垃圾、雜物堆放處、閒置地衛生死角等場所的滋生地清理，降低蚊蟲滋生風險。

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