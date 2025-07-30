基孔肯雅熱｜衞生署到訪廣州了解疫情　已派3名醫生實地參與防疫

本港鄰近地區相繼爆發基孔肯雅熱，衞生署指本港出現輸入個案風險高。衞生署今日（30日）赴廣州了解廣東省及廣州市有關基孔肯雅熱的最新情況及疫情防控工作，並與當地衞生健康委員會分享本港採取的多項應急準備。署長林文健透露，衞生署已派遣3位醫生到佛山市，實地參與當地疫情防控工作。



衞生署署長林文健醫生（右二）今日（7月30日）率領部門代表在廣州與廣州市衞生健康委員會主任陳斌（左三）會面，了解廣東省及廣州市有關基孔肯雅熱的最新情況及疫情防控工作。（政府新聞處）

衞生署署長林文健今日率領部門代表到廣州與廣州市衞生健康委員會主任陳斌會面，了解廣東省及廣州市有關基孔肯雅熱的最新情況及疫情防控工作。林文健表示，早前已派遣兩名現場流行病學醫生前往佛山市疾病預防控制中心，實地參與當地流行病學調查及疫情防控工作，包括蚊媒監測、社區滅蚊行動，以及患者管理等，以汲取在防治基孔肯雅熱方面的寶貴經驗。

另外，衞生署今日下午委派一位中心傳染病處流行病學首席醫生到訪佛山市，與廣東省疾病預防控制局及當地疾控中心人員就基孔肯雅熱的防控工作深入交流。

衞生署指出，基孔肯雅熱個案近期在全球多個地區急升，加上市民在暑假期間會較頻繁外遊，香港出現輸入個案的風險極高。衞生防護中心明日（31日）晚上8時30分至9時在Facebook專頁舉行網上直播講座，講解有關基孔肯雅熱的最新資訊及健康建議。