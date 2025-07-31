啟德體育園迎第100萬名觀眾　阿仙奴球迷：自豪香港有世界級場地

香港足球盛會阿仙奴對熱刺的友賽今晚（31日）將在啟德體育園主場館上演，與此同時園方亦迎來第100萬名入場觀眾。體育園行政總裁莊澤機表示，體育園啟用5個月便創下100萬人入場的優秀成績，由此顯示體育的力量，感謝社會的支持。



觀眾葉先生表示很開心成為第100萬名入場觀眾，對於香港有一個世界級場地，而且自己可以參與其中感到感動及自豪。



身穿阿仙奴球衣與家人入場的葉先生是體育園啟用以來，第100萬位入場觀眾。（林遠航攝）

三月啟用的啟德體育園舉辦過各類型演唱會、體育活動等，在阿仙奴對熱刺的香港足球盛會表演賽觀眾入場之際，園方迎來第100萬位入場觀眾。體育園舉辦慶祝儀式，行政總裁莊澤基等高層親身到閘口迎接該名觀眾。

莊澤基表示，體育園啟用5個月內，主場館舉辦了27場活動，創下100萬人入場的優秀成績，又指今日的香港足球盛會活動顯示體育的力量。他感謝社會對體育園的支持，又指以往啟德是香港人到世界各地遊歷的必經之地，現在則成為吸引世界各地的人的地方。體育園會繼續創造不同難忘的體驗，預告未來將有更多精彩的活動。

葉先生表示，對香港有一個世界級場地感到自豪。（林遠航攝）

身穿阿仙奴球衣葉先生，帶同兒女一家三口入場，他表示好開心能成為第100萬個入場人士，對於能夠參與香港世界級場館的活動而感到興奮。他又提到香港終於有一個「主場」，吸引更多人來港舉辦不同盛事，對此感到自豪。