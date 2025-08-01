機場北跑道航道深夜噪音擾民　田北辰：機管局改每周七晚減至兩晚

香港國際機場三跑道系統的北跑道自2022年啟用，該航道正對小欖掃管笏住宅區上空，令該區居民長期受深夜航班噪音困擾。立法會議員田北辰周四（31日）發文表示，機管局未來計劃於凌晨2點至早上7點時減少北跑道使用量，由每周七日改為每周兩日，並研究由周一及四使用，改為周一及六，以減少對居民的影響。



機場三跑系統運作下三條到港道。(田北辰Facebook圖片)

北跑道啟用後接獲大量小欖掃管笏住宅區居民投訴

實政圓桌立法會議員田北辰指出，自北跑道啟用後，辦事處一直接獲大量小欖掃管笏住宅區居民投訴。經研究及與不同部門協商後，發現夜晚11時至凌晨2時時段為貨機運作的繁忙時間，而貨機停泊區靠近南跑道，故田北辰建議該時段的貨機改用南跑道升降，縮短滑行時間並避開住宅區上空。

北跑道研每周一及周六可於凌晨使用

田北辰表示，該建議與機管局未來計劃相似，雙方均認為可行性高。根據最新安排，凌晨2時點至早上7時，北跑道使用日數將由每周七日減至每周兩日，目前將正考慮將日子定為周一及周六，減少對屯門居民的影響。

田北辰續指，理解當前措施僅為階段性緩解，日後仍須各界協力完善航線規劃。若要更有效解決噪音問題，需推動航空公司升級航機，增加使用遠離住宅區的航道。

立法會議員田北辰（右二）和機管局機場運行執行總監姚兆聰(右三）商討凌晨飛機到港使用跑道安排。（田北辰Facebook圖片）

立法會議員田北辰與機管局機場運行執行總監姚兆聰協商。（田北辰Facebook圖片）

機管局：在天氣及安全情況許可下 安排晚間飛越人口稠密地方

機管局發言人表示，為配合運作及維修等需要，自8月7日起機場將會繼續靈活調配三條跑道的使用，南跑道會運作至凌晨2時，2時後南跑道處於備用狀態，以北或中跑道運作至早上7時。

機管局指，機場一直推行一系列噪音緩解措施，在天氣及安全的情況許可下，於晚上11時至翌日早上7時期間，安排抵港航機從西南海面上空降落機場，以及安排向機場東北方起飛的離港航機採用經西博寮海峽的南行航線，減少航班在晚間飛越人口稠密的地方。