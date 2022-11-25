機場三跑︱飛機航線更貼近荃灣民居　區議員指加劇飛機噪音影響

機場三跑今日（25日）作為北跑道正式啟用，機管局指7月試運以來已有超過1.1萬架次飛機使用。荃灣區區議員劉卓裕則表示，飛機在三跑系統降落，所飛的航道與原本的航線不同，新航線較接近民居，多了居民受到飛機噪音影響，特別是在荃灣國端路一帶的村屋，因當地較清靜，令噪音更為明顯；他又指航班每日在早上6時至7時已經開始，航班頻密時約五分鐘便有一班經過，十分影響居民生活，現時機場客量未算最多，擔心復常後會對居民有更大影響。



▼11月25日 機場第三跑道正式啟用▼



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每日平均逾140班飛機使用三跑

耗資1,415億元打造的機場三跑系統於今年7月8日起已開始編排航班熟習運作，跑道今日（25日）正式啟用。機管局表示，目前已有超過1.1萬架次飛機使用，本月每日平均超過140班飛機使用新跑道。

三棟屋及國端路一帶不再寧靜

荃灣區區議員劉卓裕表示，飛機在三跑降落會採用新的航線，更貼近民居，加深飛機噪音對區內居民的影響。他指出三跑有飛機使用後，三棟屋及國端路一帶的居民明顯較受到影響，特別是關門口村、楊屋村、鹹田村等村屋，因為當區地方本身清靜，「本身喺一啲好靜嘅環境，聽到70分貝已經好響。」

他指出新機場當初興建就是為了減少在市中心的噪音，但現在三跑的新航線又會對荃灣以至青衣的居民構成影響，他又指現時季候風影響，航班於機場另一邊降落影響較少，但夏天時航線會較接近民居影響則較大。

荃灣區區議員劉卓裕表示飛機在三跑降落會更貼近民居，加深飛機噪音對區內居民的影響。（資料圖片）

航班頻密時約5分鐘一班 居民投訴無門

劉卓裕又提到航班每日在早上6時至7時已經開始，航班頻密時約五分鐘便有一班經過，加上現時機場客量未算最多，擔心復常後會對居民有更大影響。

他指區內受影響居民基本上是投訴無門，引述民航處及機管局就曾指噪音量不及當時啟德機場，認為未至於要改變航道，而他與區內居民就曾就噪音問題作出投訴，但得到的回應都十分空泛，對解決噪音影響的問題沒有大幫助，而區內居民現時唯一可做的則只有關緊門窗，以盡量減少噪音對室內的影響。

▼11月25日 直擊「機場大腦」新中央控制中心▼

