浸大換清潔承辦商　工友不滿僅「加薪」3毫　今開工仍未安排簽約

香港浸會大學今日（8月1日）起更換清潔服務外判承辦商，由莊臣控股有限公司接手。不過，莊臣在與前承辦商工友簽新合約時有薪酬爭議，工友新合約月薪僅加不足一元，以日班工友為例，比舊有合約只加了0.32元，有工友要求調整薪酬待遇。今早約40名日班工友在浸會大學內等候安排。



《香港01》記者今早到浸會大學，莊臣區域經理約7時半左右到場與工友表示，會每月加500津貼等安排。留下工友自行商量。有工友指，今日已需「開工」，但莊臣仍未與他們簽約，亦沒有任何清晰工作安排。



浸大回覆查詢指，校方已在合約中訂明，新承辦商必須優先考慮聘用舊承辦商的員工，且待遇條件不得低於原有水平。校方又指已敦促新承辦商與舊承辦商員工保持溝通，並儘快就員工的薪酬待遇達成共識；會繼續密切跟進事件。《香港01》正向莊臣查詢。



香港浸會大學今日（8月1日）更換清潔服務外判承辦商，由莊臣控股有限公司接手，但與工友就薪酬等有爭議，約40名日更工友今早在校內等候莊臣安排。（林子慰攝）

香港浸會大學原清潔服務外判承辦商「惠康環境服務」昨日（7月31日）約滿，今日起由莊臣控股有限公司接手。原在「惠康環境服務」的清潔工友，上月23日晚突收到莊臣通知，指翌日會召開簡介會。

在簡介會上，莊臣對於工友的薪酬、工作安排等未有清晰指引，又一度指日更宿舍工友可能需要減薪引起工友不滿，要求莊臣調整。工友直至昨日才獲派發新制服及被要求簽署合約，但薪酬方面僅加0.32元。

有關清潔服務合約為期兩年，分為日更、中更及夜更，以早更工友為例，他們兩年前薪金為13898.68，轉至莊臣後為13899元，即只加了0.32 元；中更工友原來薪金為8890元，轉至莊臣則為8891.52，只多了1.52元。

香港浸會大學今日（8月1日）更換清潔服務外判承辦商，由莊臣控股有限公司接手，但與工友有薪酬爭議。莊臣區域經理（右）約7時半左右到場與約40名工友表示，會每月加500元津貼等。（林子慰攝）

約20名日更外圍工友今早約7時在浸會大學內自行開會討論，及等候莊臣安排。他們8時需開始工作，但莊臣沒有向他們交代清楚工作安排，連更表亦未有提供。有工友透露，莊臣於昨晚凌晨以口頭形式向部份工友表示「你哋唔好搞事啦，我哋每個月加多500蚊畀你哋」，要求他們今日不要回校參與討論。大部份工友知悉後都選擇妥協，惟莊臣今日仍未與他們簽合約。

莊臣一名區域經理約7時半左右到場，他向工友表示，日更負責宿舍的工友可在6至9月獲2100元暑熱津貼，而其他外圍工友則每月多500元津貼，但不會有暑熱津貼。他又指莊臣會在未來一星期處理好簽約事宜。清潔服務業職工會會長黃迺元指，用津貼形式代替直接加薪金將影響工友長期服務金、約滿酬金等事宜。

香港浸會大學今日（8月1日）更換清潔服務外判承辦商，由莊臣控股有限公司接手，但與工友有薪酬爭議。莊臣區域經理（右）約7時半左右到場與約40名工友表示，會每月加500元津貼等。（林子慰攝）

工友最後選擇接受莊臣給出的方案，但要求莊臣在合約上「白紙黑字」清楚列明薪酬待遇，日後升幅調整等。他們約8時45分左右陸續「打卡」開始工作，不過由於莊臣沒有提供更表，要由原來負責編排的工友按惠康的做法安排。