八大學額洗牌　浸大中大理大成贏家錄增幅　港大等四院校遭削額

八間資助大學學額洗牌結果揭曉，行政會議通過未來3個學年向八大提供約681億元撥款，較上一個3年期增加7.75%。



首年學士學位課程學額亦重新分配，其中浸大學額增幅最多，三個學年總額為3,405個，較上個年期增1.5%；其次是中大及理大，分別錄得0.6%及0.5%加幅。其餘4間院校學額遭削，嶺大跌幅近2%最多；城大學額則維持不變。



行政會議通過未來3個學年向八大提供約681億撥款，較上一個3年期增加7.75%。（資料圖片）

根據教育局向立法會提交的最新文件，行政會議於本月18日通過教資會25/26至27/28學年，向八大提供681億元經常撥款的具體建議，較對上一個三年增加7.75%。

八間院校的三年期經常補助金均錄升幅，港大佔約159.1億，為眾院校之冠，較上一個3年期增8.4%；其次是中大，獲撥款約147.6億，升6.96%；理大則獲110.1億，增9.6%。

而未來3年八大第一年學士學學位課程學額將維持每年1.5萬個，學額經重新分配後，三間院校學額總數錄得增幅，其中，浸大每年有1135個學額，三年總額為3405個，較上一個3年期增49個學額，增約1.5%。中大及理大的學額均有「進帳」，前者增47個，加幅為0.6%；後者增36個，加幅為0.5%。

其餘4間院校學額遭削，分別是嶺大、教大、科大及港大。嶺大的減幅最多，跌近2%，三年共減30個學額；城大學額則維持不變，每年學額2062個。