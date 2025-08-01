CHIIKAWA DAYS｜大型特展延長一星期至8.31　門票今日5時發售

「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日（1日）開幕，原訂展期至本月24日，但主辦單位因應反應熱烈，將展期延長一星期至本月31日，相關門票將在今日下午5時在Klook發售。另外，備受歡迎的「飲茶」系列紀念品，加推6吋毛公仔，即日起亦開放預訂。



「CHIIKAWA DAYS」大型特展於今日（8月1日）舉行開幕禮，慶祝展覽正式登陸尖沙咀 K11 MUSEA 暨海濱。（鄭子峰攝）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展於今日（8月1日）舉行開幕禮，慶祝展覽正式登陸尖沙咀 K11 MUSEA 暨海濱。（鄭子峰攝）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展於今日（8月1日）舉行開幕禮，慶祝展覽正式登陸尖沙咀 K11 MUSEA 暨海濱。（鄭子峰攝）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展於今日（1日）開幕。展覽設有3個收費展區，分別位於 K11 MUSEA 地下室內 MUSEEDITION、地下戶外 Promenade、及6樓雕塑公園。

特長延長一星期至8月31日 門票今日5時開售

特展原定於即日（1日）起開放至8月24日，上月5日及9日進行的兩輪門票發售，均在30分鐘內迅速售完。數據顯示，購票者以本地觀眾為主，亦有來自中國內地、澳門、台灣及日本的支持者。

主辦單位AllRightsReserved（ARR）林樹鑫 （SK Lam）今（1日）宣佈加場，特展展期將延長一週，至8月31日結束。（鄭子峰攝）

主辦單位今（1日）宣佈加場，特展展期將延長一週，至8月31日結束。（KLOOK網頁截圖）

推6吋「飲茶」系列毛公仔 即日起開放預訂

因應熱烈迴響及眾多公眾要求，主辦單位今（1日）宣佈加場，特展展期將延長一週，至8月31日結束，以滿足更多市民及旅客的參觀需求，加推之展期門票（適用於8月25日至8月31日，8月28日除外），將於今日下午5時起於KLOOK平台獨家發售。

主辦單位推出一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。獨家紀念品包括由吉伊卡哇插畫家 Nagano，特別為香港展覽親筆創作的香港「飲茶」限定系列，融合最具代表性的飲茶文化，將吉伊卡哇與好友化身成美味與可愛兼備的點心造型。備受期待的「飲茶」系列，除有早前率先曝光的吊飾外，更加推6吋毛公仔，即日起開放預訂。

主辦單位推出一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。（鄭子峰攝）

主辦單位推出一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。（鄭子峰攝）

主辦單位推出一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。（鄭子峰攝）

主辦單位推出一系列主題紀念品，8月1日起於展覽會場全球獨家首賣，數量有限，先到先得。（鄭子峰攝）

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另外，僅開放予持有特展門票者的「持票人店」，同步開賣CHIIKAWA DAYS 特別包裝曲奇、布甸及馬卡龍套裝。食品系列產品每日新鮮製作，限量供應。

位地下戶外 Promenade的CHIIKAWA展區，當中包括3隻9米高的充氣CHIIKAWA。(鄭子峰攝）

位地下戶外 Promenade的CHIIKAWA展區，當中包括3隻9米高的充氣CHIIKAWA。(鄭子峰攝）

位地下戶外 Promenade的CHIIKAWA展區，當中包括3隻9米高的充氣CHIIKAWA。(鄭子峰攝）