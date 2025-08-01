Chiikawa特展．多圖｜今日正式開幕　衣食住行主題展區搶先看

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）在尖沙咀K11 MUSEA開幕，展覽以「衣、食、住、行」為主題，設共三個室內及室外的展區，展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑，還原經典漫畫場景，又加入互動體驗元素。



日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）正式在K11 MUSEA開幕，可看到創作者Nagano為香港親手設計的飲茶系列真身。（梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）正式在K11 MUSEA開幕，特製麻雀料將極搶手。（梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）正式在K11 MUSEA開幕，可看到不少罕見的設計。（梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）正式在K11 MUSEA開幕。（梁鵬威攝）

日本人氣動漫Chiikawa的特展「CHIIKAWA DAYS」今日（1日）正式在K11 MUSEA開幕。（梁鵬威攝）

Chiikawa特展共設三大主題區域

「CHIIKAWA DAYS」特展今日起在K11 MUSEA開幕，展覽共設三大主題區域，包括「吉伊卡哇的可愛全日常」、「超巨大食物之森空中樂園」及「大型討伐！名場面造型集合」三大展區。

在「食」的區域設有多個主角們與食物有關的佈景及雕塑。（梁鵬威攝）

「吉伊卡哇的可愛全日常」室內展廳呈現多個經典場景，包括網吧。（梁鵬威攝）

展覽特設香港限定「飲茶」空間，設置了霓虹燈裝置及「飲茶」系列CHIIKAWA角色。（梁鵬威攝）

重現「地底電飯煲」 設香港限定「飲茶」空間

其中位於商場地下的「吉伊卡哇的可愛全日常」，分為食、住、行三個主題。在「食」的區域設有多個主角們與食物有關的佈景及雕塑，亦有屏幕播放有關劇情的影片、主角間的對話等，例如重現了可以無限添飯的「地底電飯煲」、「郎」拉麵店等，更特設香港限定「飲茶」空間，設置了霓虹燈裝置及「飲茶」系列CHIIKAWA角色。

「行」的區域重現了飛鼠與大強初登場的情節。（梁鵬威攝）

「行」的區域重現了角色們的不同經歷。（梁鵬威攝）

展示一眾主角們生活場景 重現在不同地方相處場景

在「住」區域則展示了一眾主角們生活的場景，例如Chiikawa在屋內溫習、小八在山洞的家中遇到怪物、主角三人被困的監獄等。

「行」的區域則重現了角色們在不同地方相處的場景，包括飛鼠與大強初登場的情節、兔兔吃了發光磨菇後雙眼發光的場景等。

「吉伊卡哇的可愛全日常」展區設有十個「互動感應區」，入場人士可以用RFID討伐捧，觸發不同的音效、劇情等。（梁鵬威攝）

「互動感應區」可以用RFID討伐捧觸發不同的音效、劇情等

另外，在「吉伊卡哇的可愛全日常」展區，設有十個「互動感應區」，有「特典套裝」的入場人士可以用RFID討伐捧，觸發不同的音效、劇情等。

位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（梁鵬威攝）

位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（梁鵬威攝）

位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，展示了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。（梁鵬威攝）

位於商場六樓的「超巨大食物之森空中樂園」戶外展區，則展現了動畫初期主角們遇到三款巨大化食物的充氣雕塑，包括蛋包飯、布甸等。

在商場外的一段星光大道有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑。（梁鵬威攝）

在商場外的一段星光大道有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑。（梁鵬威攝）

在商場外的一段星光大道則有「大型討伐！名場面造型集合」展區，展出3個9米高的巨型充氣雕塑，分別為三個主角手持「討伐棒」的造型。另外，展區亦以「衣」為主題，展出多款不同造型的角色立體雕塑，例如垂耳兔兔、動畫中的「睡衣派對」組合等。

值得一提的是，在風速或陣風達六級或以上，或三號風球時，兩個戶外展區將有限度開放，意味若天氣不佳，入場人士未必能見到各款充氣雕塑。