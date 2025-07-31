盛事經濟｜Chiikawa展策展人：成功吸各地遊客　冀政府「破格啲」

IP（知識產權）角色近年成為本港盛事的「主力」，日本人氣卡通Chiikawa是當紅的一個，大型展覽「CHIIKAWA DAYS」8月起在尖沙咀K11 MUSEA商場舉行，迴響甚大。主辦單位AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫透露，兩輪開售合共有數十萬人登入售票平台搶票，當中亦包括外地旅客。



他認為近年本港在舉辦盛事或吸引IP的競爭力，開始不及其他地區。不過他強調，香港仍有人才可產出好作品或辦好盛事，期望政府及業界「破格一啲」，多撥資源予有潛質的創作或活動。



「CHIIKAWA DAYS」展覽將於下月舉行，主辦單位AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫早前接受《香港01》訪問。（林遠航攝）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月起在尖沙咀K11 MUSEA商場舉行。（AllRightsReserved提供）

CHIIKAWA DAYS｜戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」。（AllRightsReserved提供）

數十萬人登入售票平台搶購「CHIIKAWA DAYS」展覽門票

「CHIIKAWA DAYS」展覽將於8月起在尖沙咀K11 MUSEA商場揭幕，兩輪共24日的展覽門票，都在開售當日迅即售罄。雖然主辦方未有透露可供入場總人數，但指兩輪開售，合共有數十萬人登入售票平台搶票。

林樹鑫（SK Lam）透露，今次活動亦吸引不少來自各地的旅客，除了港人及內地旅客，亦有來自台灣、日本等地的粉絲。他提到，這類旅客在港亦會有其他消費，故政府亦有重視，旅發局亦預留了一定數目的門票為旅客推出旅遊套票。

談到如何認識Chiikawa這個IP，林樹鑫表示，他認識的時間不算長，大約一年多，不過有同事是忠實粉絲，「追咗好多年，漫畫時期已經有留意。」或許是緣份使然，他早前結識到IP方公司Spiral Q的高層，對方原來亦參觀過公司去年的多啦A夢展，有不錯印象，結果雙方一拍即合，決定今年辦展覽。

「CHIIKAWA DAYS」展覽主辦單位ARR創辦人林樹鑫表示，在暑假辦展覽，是希望為家庭帶來歡樂。（資料圖片／梁鵬威攝）

「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月起在尖沙咀K11 MUSEA商場舉行，較早前主辦方舉行展前預熱活動。（資料圖片／陳映蓉攝）

林樹鑫又提到在暑假辦展覽的原因，是希望為家庭帶來歡樂，「我一路都覺得香港Summer Programme唔多，天氣又唔好，大家都唔想take risk，聚晒喺聖誕搞，貪Sales（銷售）好。」但他指，香港有成熟的硬件，天氣問題亦非無法解決，故公司一直都希望為香港帶來好活動，「令香港looks good」。

不過，林樹鑫坦言，香港並非品牌方一開始的首選，始終香港受人口及土地所限，賣票數量及銷售與台灣、上海等地仍有差距。同時對方要求亦較其他IP為高，不論是產品數量，甚至合作伙伴，都有要求，亦不希望再有類似海港城限定店的負面新聞，故此，今次公司亦有做足準備，不論是造勢活動派氣球，還是開放予公眾的紀念品店，都要求參加者在網上預先領取整理券。

卡通Chiikawa作者Nagano特地設計了香港限定的點心系列公仔。（林遠航攝）

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他又透露，公司為展覽投資八位數字，過去一年亦投入大量人力，「佢哋見到我哋做過多啦A夢、黃鴨展覽，執行力同推廣能力都好，就願意合作」，作者Nagano更特地設計香港限定的點心系列公仔，林樹鑫得意表示，「外面啲粉絲就好jealous，香港粉絲就覺得很犀利」。

由多啦A夢、Kaws、黃鴨等，再到今次Chiikawa展覽，幾乎每次ARR所舉辦的大型IP活動，都變成香港的年度盛事。（資料圖片／黃浩謙攝）（張浩維攝）

由多啦A夢、Kaws、黃鴨等，再到今次Chiikawa展覽，幾乎每次ARR所舉辦的大型IP活動，都變成香港的年度盛事。（資料圖片／張浩維攝）

由多啦A夢、Kaws、黃鴨等，再到今次Chiikawa展覽，幾乎每次ARR所舉辦的大型IP活動，都變成香港的年度盛事。

由過往多啦A夢、Kaws、黃鴨等，再到今次Chiikawa展覽，幾乎每次ARR所舉辦的大型IP活動，都變成香港的年度盛事，那林樹鑫如何看香港盛事發展，又如何看IP經濟？他指現時東南亞不少地區的文化實力都開始冒起，例如韓國的韓團已成為全球焦點，泰國的泰星亦開始受人注目，這些地區對於大IP或盛事，更有吸引力，而香港在這方面無法競爭，加上租金、人力成本高，叫價力不如其他地方。

另一個香港正面對的問題，林樹鑫認為是香港觀眾已接觸不少大IP，「睇得太多」，不容易引起熱情，加上年齡層開始老化，對新事物的反應亦變慢。他舉例指早前美國網紅IShowSpeed來港，「很多人都唔知係咩嚟，但你睇下啲後生仔幾癲」。他又舉例指，澳門去年就有Chiikawa的地區聯乘產品，已反映香港的觸覺不如其他地區敏銳。

不過他認為這些問題與創作者或活動主辦公司未必有太大關係，強調香港仍有不少有想法、實力的人才，有能力產出好作品或辦好盛事，惟獨欠缺「伯樂」。他用娛樂產業舉例指，電影《九龍城寨》有紮實的根基，但開初「其實無咁hit」，幸好觀眾有「雪亮眼晴」，最終才令電影成為熱潮，慢慢擴散到外地。

林樹鑫認為，政府可以更開放，多撥資源予有潛力的創作或活動。（資料圖片／周令知攝）

林樹鑫又提到，其實近年不論業界還是政府，都比以往開放，例如跨界合作增多，在公眾地方舉辦活動時警方等單位亦更願意配合。但他認為政府可以多做一點，「政府負責IP嘅人，可能要更有慧眼，望下（新事物）啦」，多撥資源予有潛力的創作或活動。他提到，一些活動資助，往往每年只批予國際品牌，「每年都係嗰幾個program」，但建議政府改變想法，「如果個活動真係覺得夠吸引，係咪可以破格一啲、開放一啲」。

又以政府不時提倡的「演唱會經濟」吸引旅客為例，林樹鑫指做到這件事的人流於老一輩歌手，「張學友演唱會做到，劉德華演唱會都做到」，而新一代歌手未有人做到，並非因為「青黃不接」，而是缺乏資源讓他們發揮、曝光，故「要更破格」之說，同樣適用於本地不同業界。