修訂大學資助門檻｜蔡若蓮：確保公帑運用合理　不影響本地生身份

教育局近日修訂專上資助課程的申請門檻，持受養人簽證入境、未滿18歲學生， 須居港滿兩年才符「本地生」定義申請資助學額。教育局局長蔡若蓮今早（2日）在一個電台節目中表示，近年非居港學生報讀本地大學資助課程的人數有急速上升的趨勢，修訂後可確保公帑運用合理，強調不影響受養人本地生身份。



教育局長蔡若蓮。（資料圖片）

非居港學生報讀資助大學課程人數急速上升

蔡若蓮今早（2日）在商台節目《政經星期六》表示，修訂有關申請資格前有參考外地做法才作決定，修訂可確保公帑運用合理。她強調在新政策下，該些受養人的本地學生身份不受影響，只需繳交非本地生的學費。

她又表示，透過人才計劃來港人士的受養人，透過自修方式考完文憑試後，以本地生身份申請資助大學的數字近年有急速上升的趨勢，2021/22學年有約200宗，去年已升至有約1000宗。

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