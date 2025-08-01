CHIIKAWA展｜主辦方料入場人次逾六位數 羅淑佩透露最愛「小八」
撰文：董素琛
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「CHIIKAWA DAYS」大型特展今日（1日）開幕，展期加推一星期後將在本月31日結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、旅發局主席林建岳等人出席今早開幕禮。羅淑佩致辭時提到，主辦方推出的點心系列的紀念品，笑言自己喜歡以鮮蝦腸粉、蠟腸卷為原型的設計商品，又透露喜歡CHIIKAWA角色「小八」。
主辦單位AllRightsReserved（ARR）創辦人林樹鑫說，展覽的反應熱烈，預料入場人數可達六位數字以上，期望透過展覽帶到快樂及開心給大家。
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羅淑佩：期望吸引旅客來港朝聖
羅淑佩致辭時表示，主辦單位ARR多年來在香港推出不少IP活動，如自己去年曾出席過的100%多啦A夢&friends巡迴展覽等，讓觀眾如她一樣重拾多年的童珍。她又說，是次的CHIIKAWA展覽除了有創新元素，亦有本地特色，她提到點心系列的紀念品，指最喜歡以鮮蝦腸粉、蠟腸卷為原型的設計商品，又笑言自己喜歡角色「小八」。她期望透過這次的展覽，可吸引世界各地的粉絲及旅客來港朝聖。
林樹鑫：首兩輪售票本地與海外旅客比例7比3
林樹鑫說，CHIIKAWA展覽的反應熱烈，預料入場人數達六位數字以上；首兩輪售票本地人與海外旅客佔比為7比3，期望透過展覽帶到快樂及開心給大家。
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▼ 2025年8月1日 「CHIIKAWA DAYS」大型特展開幕 ▼
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