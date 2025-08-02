全運會2025‧倒數百日｜李家超：聚焦優化競賽、強化安全保障

政府周六（2日）舉辦香港賽區全運會倒數100日活動。行政長官李家超表示，未來百天將聚焦優化競賽流程、強化安全保障、做好場地情景測試及演練。



本港將承辦今屆全運會的三項鐵人賽事。（貿易發展局提供圖片）

行政長官李家超表示，未來百天將聚焦優化競賽流程、強化安全保障、做好場地情景測試及演練。（資料片段／李家超Facebook）

李家超表示，全運會和殘特奧會是國家最高規格的綜合體育盛事。（資料圖片／政府新聞處）

政府星期六（2日）舉行第十五屆全國運動會和全國第十二屆殘疾人運動會香港賽區倒計時100日活動。行政長官李家超、中聯辦主任周霽等一眾官員出席，他們在現場為完成「全運100全民共創百萬公里大挑戰」最後100公里的單車選手打氣。

未來100日內、聚焦優化競賽流程等

行政長官李家超出席活動致詞時表示，全運會和殘特奧會是國家最高規格的綜合體育盛事，今屆首次由粵港澳三地聯合承辦，彰顯國家對粵港澳大灣區協同發展的堅定支持。

他表示政府在未來100天，將聚焦優化競賽流程、細化服務安排、強化安全保障，以及做好各個場地和情境的最後測試和演練，為運動員構建公平的競技舞台，為觀眾創造難忘的觀賽體驗。

李家超稱，香港在過去一年順利完成全運會八個競賽項目和兩個跨境項目的測試賽，以及殘特奧會四個競賽項目的賽前演練。他又指要「以倒計時100天為起點，攜手並肩、全力以赴，向全國人民宣告：香港，準備好了！」