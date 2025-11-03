全運會2025｜空手道李振豪全職首戰即險失明　勉勵學生不輕言放棄

第十五屆全國運動會（十五運會）將於今年11月舉行，首次由粵港澳三地共同承辦。「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃舉辦一系列活動，包括到嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學舉行「奧林匹克主義教育計劃」講座，由本港前空手道運動員李振豪，與學生講解不同運動會的歷史及由來，以及分享自己多年來比賽生涯中的苦與樂。



綽號「豪B」的李振豪於講座中分享運動員的苦與樂，包括成為全職運動員後首場比賽即被對手擊中後眼窩致嚴重受傷幾乎失明，但最終刻服傷患並於世界賽奪冠為港增光；又試過在法國集訓期間染上新冠肺炎，需留院抗疫7個星期，但他都一一積極樂觀面對。



綽號「豪B」的李振豪在東涌嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學舉行奧林匹克主義講座，分享自己運動員生涯的苦與樂。（鄭子峰攝）

「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動，由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會主辦，中國香港體育聯盟合辦，並由香港賽馬會擔任支持機構。「奧林匹克主義教育計劃」自2005年起推行，目的是加深學生對奧林匹克主義和體壇發展的認識，以及鼓勵大眾參與體育運動。

初學空手道坦言為入大學 因母一句「以你為榮」立志

李振豪在東涌長大，講座於區內學校舉行，他自言份外親切，當中更有不少學生是他或李父的空手道學員。「豪B」過往曾代表中國香港參加過多項國際賽事，出戰過兩屆亞運，獎項包括2012年世界一級空手道超級聯賽季軍、2015年東亞錦標賽金牌，以及2015年亞洲錦標賽男子60公斤組手銅牌，並曾衝擊東京奧運外圍賽，世界排名最高位列13。2023年初，他宣布退役，結束13年的港隊生涯，隨後經營空手道訓練中心，期望將來能以其他身份重返港隊。

他坦言小時候學空手道是受擔任教練的父親影響，加上為著升學路徑多一個選擇，故起初不是太過熱衷。直至2010年在廣州看了偶像張小龍的一場比賽，觀眾大部分都是講廣東話，既熱情又熱血，第一次發現當運動員背負著的不單純是勝負，還有觀眾與家人的支持，由那時開始便立志要認真對待每一場比賽，學好空手道。

同年，李振豪在全國錦標賽中代表港隊贏得第一面金牌，父母亦有到場支持，勝出後媽媽從觀眾席衝下來，向他說了一句：「我以你為榮」，更讓他明白成為運動員是屬於自己的道路，亦打消了本來藉由運動員計劃升讀大學的念頭，成為全職運動員。

講座中設有提問環節，有學生向李振豪請教減壓良方，「豪B」自言愛看周星馳的電影放鬆心情。（鄭子峰攝）

比賽受傷險失明屢敗北 遇挫折以《鋼之鍊金術師》原則面對

誠然，「豪B」的運動員生涯都遭遇不少挫折，但他形容自己「好勝得嚟都幾恐怖」，又以動漫《鋼之鍊金術師》中的等價交換原則來說明，認為所有經歷都不會白過。例如2011年，他剛轉為全職運動員的首場比賽，一邊眼窩被對手出拳打爆，需動手術將肌肉撥正、重建骨頭，再將碎骨取出，往後一個月都失去視力，加上傷患令操練減少，在復出後的半年，參加的比賽全部輸掉，雖然面臨要離開港隊的壓力，但是「豪B」沒有放棄，將體重由68公斤減至60公斤，最終成為香港首位贏得世界排名賽獎牌的運動員。

李振豪以動漫《鋼之鍊金術師》中的等價交換原則來說明，所有經歷都不會白過。（鄭子峰攝）

李振豪勉勵同學，自己都沒讀上大學，故不要看輕自己的能力，如何努力則要靠經歷及把握時機，不要只看結果，他習慣寫筆記提醒自己要做的事，最重要是時刻抱持謙卑的心態，遇上緊張、低潮要學會放鬆，他平日愛看周星馳的電影減壓。

學生對「豪B」的經歷都聽得入迷，學校致送紀念錦旗後大合照留念。（鄭子峰攝）

徒弟指空手道學隨機應變 學生擔任全運會義工

可譽中學中一學生吳端兒及中四學生呂雯洳分別是「豪B」及李父的「徒弟仔」，2人均取得啡帶級別，她們認為空手道是極具挑戰的運動項目，因不能只以一個套路去比賽，過程中要鬥智鬥力隨機應變，兩人均異口同聲指運動令她們學會面對挫折，又讚賞「豪B」的強勁鬥志，故將來都會以成爲港隊運動員目標進發。對於香港即將承辦全運會，她們都表示十分期待，亦計劃會到場館觀看賽事，親身感受比賽的剌激氣氛。

中四同學呂雯洳（左一）及中一同學吳端兒（右一）分別是「豪B」及其父的徒弟，二人均表示會以成為港隊運動員為目標。（鄭子峰攝）

嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學副校長鍾家俊指出，近年的運動風氣已較以前盛行，家長都認為運動能帶給小朋友書本以外的價值觀教育，並能提升自信心，加上政府亦大力推行運動盛事，隨著啟德體育園的落成，香港又即將共同承辦全運會，相信更能帶動運動風氣，而校內不少學生亦將會擔任全運會的場地義工，可謂多一重參與意義。