全運會2025｜ 陳守仁小學嘉年華　霍啟剛望學生從運動學堅毅鬥志

第十五屆全運會將於11月舉行，並首次由粵港澳三地共同承辦，亦是香港首次參與承辦賽事。「全力支持第十五屆全國運動會」奧林匹克主義教育計劃系列活動，早前到保良局陳守仁小學舉辦嘉年華，讓學生透過遊戲體驗，認識全運會。



港協暨奧委會副會長兼中國香港奧林匹克學院主席霍啟剛亦有出席嘉年華，更與學生大玩運動遊戲。他期望活動不單讓學生可以接觸不同運動，亦鼓勵學生多做運動，以及透過運動理念、歷史及運動員故事，鞏固青少年愛國情懷與對國家的認識。



為營造全運會氣氛，多間學校率先在7月舉辦奧林匹克主義嘉年華。（鄭子峰攝）

港協暨奧委會副會長霍啟剛（深藍白袖外套）率領保良局陳守仁小學的學生為香港運動員打氣。（鄭子峰攝）

嘉年華學生投入參與 為香港運動員打氣

嘉年華舉行前，一眾學生率先在操場為運動員打氣。當日校內設有多個攤位遊戲，包括足球、劍擊、籃球、空手道及急口令等，霍啟剛亦親身參與，與學生合力完成多個遊戲。

霍啟剛指出，第十五屆全運會首次由廣東、香港及澳門共同承辦，不但形式上屬破天荒，更有助推動區域體育與文化交流，當中最特別當然是跨境賽事，包括單車及馬拉松賽事，突破了以往涉及海關、出入境、保安、醫療、保險等多部門的制度障礙。

港市民向來關注運動員表現 全運會舉行可鞏固愛國情懷 鼓勵青少年多做運動

他期望透過嘉年華讓學生在輕鬆有趣的氣氛下接觸不同運動，同時亦鼓勵學生關心香港運動員在全運會的表現。他表示：「藉舉行全運會的契機，希望能夠透過與學生分享運動理念、歷史及運動員故事，鞏固青少年愛國情懷與對國家的認識。」

港協暨奧委會副會長霍啟剛（中間）期望透過學校，鼓勵青少年多做運動，以及書本上學不到的堅毅及鬥志，期望市民踴躍支持全運會。（鄭子峰攝）

他續稱，現時社會對專業運動員接受和認可程度顯著提升，因此商界也樂於與運動員合作推廣，打破以往學業與運動對立的觀念，認為全人發展十分重要，包括人的創意、體魄、健康及心理健康等多元成就，而體育更可培養學生體魄和心理健康，有助學生未來發展。

書本學不到堅毅及鬥志 望市民踴躍支持全運會

霍啟剛期望憑藉全運會的機會，鼓勵學生多參與體育運動，運動生涯中難免遭遇挫敗，如傷患或錯失參賽機會，透過這些經歷可令學生學會調整情緒、平復心情、從失敗中再站起來，這些都是書本難以教授的寶貴經驗。

他指，全運會與奧運會同為四年一屆，而且許多項目的競技水平亦已達奧運水平，對運動員而言是重要賽事，呼籲學生及市民踴躍親臨場館、或是透過電視追蹤，支持香港及國家運動員。

港協暨奧委會副會長霍啟剛指現今社會對專業運動員的接受度及認可度顯著提升，這使以往讀書與運動對立的心態減少。（鄭子峰攝）

保良局陳守仁小學校長周智銘則指，希望學生涉獵不同運動範疇，除傳統運動，亦鼓勵他們嘗試新興運動，發展個人興趣的同時，期望學生在運動中學習到持之以恆、毅力和克服困難等態度，明白成功並非輕易，需要堅毅精神。他亦希望學生透過運動培養團隊合作，學會尊重對手，進一步從中認識到自己需要進步的地方，建立自信。

周校長又稱，未來將向學生介紹更多全運會資訊，香港將參與承辦8個競賽項目，當然希望學生能親身到場館體驗比賽氣氛，吸引他們恆常運動，提升自律性，使作息更加規律。

保良局陳守仁小學校長周智銘認為，期望學生在運動中學習到持之以恆、毅力和克服困難等態度。（鄭子峰攝）

學生︰想現場觀看「香港劍神」張家朗比賽

陳守仁小學3名學生張凱喬、梁獻允及詹穎蕎，均認為這次的嘉年華很有趣，當中許多不同的運動遊戲，過往從未接觸過，故能夠親身體驗，極具挑戰性；希望日後有機會親身觀看水球及劍擊比賽，因這類比賽十分緊湊及刺激，同時亦很欣賞劍擊運動員張家朗，希望可一睹他的比賽風采。3人最後亦不忘鼓勵香港運動員，即使遇到強勁對手也不能放棄，要堅持到底，沉著迎戰，並且要有奧林匹克精神。