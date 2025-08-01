再辦網絡安全攻防演練　數字辦：為立法會選舉全運會準備

數字政策辦公室周四（31日）舉行2025下半年網絡安全推廣活動簡介會，數字政策專員黃志光表示，該部門下半年將繼續推動多元化計劃，包括統籌香港網絡安全事故協調中心推行「網絡安全服務供應商聯動計劃」、牽頭主辦第二屆香港網絡安全攻防演練，並響應年度國家網絡安全宣傳周舉辦一系列活動等。這些舉措將進一步促進跨界別及跨地區合作，推動香港數字經濟的可持續發展。



2025年7月31日，數字政策專員黃志光出席2025下半年網絡安全推廣活動簡介會，介紹數字政策辦公室下半年推廣網絡安全的重點工作。（政府新聞處圖片）

會上公布，數字辦將於10月統籌主辦網絡安全攻防演練，模擬真實的網絡攻擊。實測政府部門和公共機構的防禦能力，同時為全運會和法會選舉作好準備。黃志光表示，隨着數字化時代的快速發展，網絡安全威脅日益加劇，政府正採取多管齊下的策略，持續提升香港網絡安全韌性。

黃志光指出，香港下半年將舉行包括全運會、立法會換屆選舉等多項大型重要活動，這些活動廣泛應用資訊科技，而網絡安全是確保活動順利進行的關鍵。數字辦將繼續與各界攜手合作，推動多元化的活動和培訓，提升香港整體應對網絡安全風險的能力。

2025年7月31日，數字政策專員黃志光（右二）、警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪（左二）、香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉（右一），和香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌（左一）今出席2025下半年網絡安全推廣活動簡介會。（政府新聞處圖片）

頭半年1.6萬宗科技罪案 損款逾30億元

網罪科總警司林焯豪在會上公布，今年首6個月共錄得16,262宗科技罪案，較去年同期上升0.5%；損失金額逾30億元，增幅達14.7%，主要由於網上投資騙案損失金額較大。當中，涉及具破壞性的黑客入侵案件只有42宗，較去年同期減少22%。

香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉分享了最新安全掃瞄結果，指出6成半的中小企、教育及社福機構網站存在資料外洩風險，。他呼籲，企業及機構應善用網絡防禦一站通的服務，包括免費網站風險評估、漏洞檢測、員工培訓及及釣魚電郵演習等，以建立網絡安全文化，全面提升防禦能力。

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌亦稱，根據2024年香港企業網絡保安準備指數及AI安全風險調查報告，近7成受訪企業曾遭受網絡攻擊，反映企業迫切需要加強網絡安全措施。他表示，香港網絡安全事故協調中心推行的「網絡安全服務供應商聯動計劃」，能有效連繫服務供應商與本地企業和機構，協助尋找合適的解決方案，計劃現已開放申請。