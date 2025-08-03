世界跳繩錦標賽｜疑香港區旗出錯　五角星較小、紫荊花瓣偏肥大

2025世界跳繩錦標賽決賽於本月2日及3日舉行，超過300名香港跳繩運動員出戰。有網民「眼利」發現，比賽中使用的香港區旗圖案，與官方設計有幾處出入，包括花瓣較肥大、尾端較短，以及五角星較小等。在普通情況下不易察覺，需細心核對才發現。



《香港01》已就事件向大賽主辦方國際跳繩聯合會，以及中國香港跳繩總會查詢。



2025世界跳繩錦標賽決賽於本月2日及3日舉行，超過300名香港跳繩運動員出戰。（奧運頻道直播截圖）

2025世界跳繩錦標賽決賽於本月2日及3日舉行，超過300名香港跳繩運動員出戰。（香港跳繩總會社交媒體截圖）

2025世界跳繩錦標賽決賽於本月2日及3日舉行，超過300名香港跳繩運動員出戰。（香港跳繩總會社交媒體截圖）

2025世界跳繩錦標賽決賽於本月2日及3日舉行，超過300名香港跳繩運動員出戰。（香港跳繩總會社交媒體截圖）

根據政府總部禮賓處網站，區旗旗面為紅色，以中華人民共和國國旗紅為標準。旗面呈長方形，其長與高為三與二之比，區旗旗面中繪有一朵白色動態五瓣紫荊花，其外圓直徑為區旗旗高的五分之三。

各花瓣圍繞區旗旗面中心點順時針平均排列，在每片花瓣中均有一顆紅色五角星及一條紅色花蕊，紫荊花中心點位於區旗旗面中心，旗桿套為白色。因特殊情況而需要不同尺寸的區旗時，均按通用尺寸成比例地放大或縮小。

比賽中使用的香港區旗圖案，花瓣比較肥大、尾端比較短、五角星較小。（奧運頻道直播截圖）

與官方區旗比較有3處不同：肥身、短鈎、細星

奧運頻道直播顯示，頒獎禮銀幕上顯示的區旗圖案，與政府網頁上的官方設計有至少三處出入——花瓣比較肥大、花瓣尾端比較短，以及五角星比較小。

比賽中使用的香港區旗圖案，花瓣比較肥大、尾端比較短、五角星比較小。（奧運頻道直播截圖）

香港官方區旗設計，五角星較大，花瓣尾端比較細長。（政府總部禮賓處網站）

條例列明相似程度足以使人相信是區旗或區徽 是為有效

《區旗及區徽條例》訂明，不得使用破損的區旗、區徽，不得展示或使用破損、污損、褪色或不合規格的區旗或區徽。條例亦訂明，區旗必須按照法例附表所列規格製造，否則律政司司長可向區域法院申請禁制令，禁止製造不合規格的旗或徽；及向區域法院申請命令，沒收該等旗、徽及製造該等旗或徽所用的其他材料。

不過條例亦提到，「如有區旗或區徽的複製本並非與區旗或區徽完全相同，但其相似程度足以使人相信它就是區旗或區徽，則就本條例而言，該複製本被視為是區旗或區徽。」