香港跳繩邀請錦標賽開幕　港隊健兒為世錦賽備戰　力爭世界冠軍

2025香港跳繩邀請錦標賽昨日(11日)舉行開幕典禮,典禮前有賽馬會好動城市計劃的「Fit Friday星級揭幕戰」作為熱身活動,請來藝人胡子彤(Tony)及女團Collar成員Gao(沈貞巧)與20名幸運觀眾互動,兩人十分親民,與粉絲大玩「借繩拉車」、「雙人運波」、「團體傳磚」、「齊跳大繩」四個遊戲,阿Gao提到Collar成員經常一起做運動,演唱會前更會每日一起做一小時HIIT(高強度間歇訓練)。

撰文:賽馬會青少年體育記者計劃學員何穎瑤



開幕典禮上,港隊代表隊帶來結合醒獅、跳繩、街舞元素的表演,更有薛家燕登場大跳十字步,並以《皆大歡喜》為香港健兒打氣。

(公關提供)

香港事隔 6 年再度舉辦實體大型國際跳繩賽事,國際跳繩聯合會(IJRU)會長Shaun Hamilton表示:「我相信香港有能力繼續引領跳繩的發展及幫助IJRU達成目標,他們是很好的拍檔。」Shaun曾陪同一眾跳繩運動員到2024巴黎奧運表演,IJRU及他的一大目標當然是令這項運動成為正式的奧運項目,「我們已申請加入獨立認可運動會員聯盟(AIMS),這是第一步,希望能明年完成」,他認為團結一心是達成這個目標的關鍵,「我相信只要我們繼續做好我們的工作,跳繩運動員終有機會戴上奧運獎牌」。

(公關提供)

(公關提供)

Shaun作為前跳繩運動員,他十分明白其中最大挑戰是在自己的社群中被視為一位真正的運動員,亦希望更多跳繩運動員能利用自己熱愛的運動「揾食」,表示IJRU將全力支持運動員,有信心「未來會更好(the best is yet to come)」,寄語所有跳繩運動員「繼續跳躍(keep jumping)」。

香港跳繩邀請錦標賽亦是一眾健兒備戰世界跳繩錦標賽的大好機會。世錦賽將於7月27日至8月3日在日本川崎舉行,將有來自33個國家或地區共2600多名好手參與,港隊大軍共有360名運動員,是最龐大的隊伍。

(公關提供)