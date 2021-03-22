北角富臨皇宮不獲業主減租結業　員工慨嘆：170萬租捱唔到落去

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-03-22 22:19

北角富臨皇宮酒家日前貼出告示，宣佈由於租約期滿，昨日（21日）最後一日經營。《香港01》記者今日（22日）到酒樓了解，店員正在收拾細軟，並將廚具放到貨車上。有員工透露結業原因：「捱唔到落去， 差唔多（每月）170萬租，一蚊都唔減，100萬都好呀，下手真係祝佢好運。」他指疫情下不能經營宴會生意，大受影響，「看不到前路」只好無奈結業。

據悉同一舖位已由漢堡酒樓承租，將於數月後開幕。稻苗學會會長黃傑龍表示，限聚令經營宴會為主的食肆大受影響，「有啲餐廳冇咗八成、九成生意，一啲都唔出奇。」加上前路未明，經營困難。

員工：170萬租點捱？祝下手好運

記者到北角富臨皇宮酒家視察了解，內裡大部份食枱仍然保留，有員工正在收拾，移走餐具，大魚缸內沒有海鮮，空空如也。有員工向記者表示，這兩年因為疫情無法經營宴會生意，大受影響，根本完全「圍唔到皮」，「你話得四人一枱，我呢啲係做宴會聚餐生意嘅，冇晒你話我點做？170萬租點捱？100萬都會蝕錢，但係可以輸少啲捱一年，而家完全收唔到，坐滿都冇用。」問他知否將會有其他酒樓「進場」，他説：「我就唔肯定啦，但係就祝佢好運。」

根據土地註冊處資料顯示，北角富臨皇宮酒樓位置，酒樓2016年承租至今，租金每個月為超過162萬，期間沒有加租。

另外，該員工表示，兩年以來北角多所酒樓相繼結業，居民最近要到炮台山的另一所酒樓，「如果做酒席，呢排真係好難捱，根本係做唔到落去。」記者翻看富臨皇宮結業前的外賣單張，酒樓小菜多數只需要40多元，花膠響螺湯四人用的只需78元。店員笑説：「用嚟懷念下啦下！」

黃傑龍表示，限聚令下對經營宴會為主的餐廳影響最大，形容是疫情之下餐飲業最困難的界別，「限聚令四人一枱，聚餐又唔可以超過20人，根本冇得做，有啲餐廳冇咗八成、九成生意，一啲都唔出奇。」他續說，長者一般比較喜歡到中式酒樓用膳，疫情下他們較少外出，少了一定客源，加上前路未明，經營困難。

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