確診食肆｜紅磡富臨漁港上榜　機場三跑群組群組擴至11人感染

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-30 23:12

本港周六（30日）新增28宗新冠肺炎確診個案，26宗本地感染中有6宗屬源頭不明，有40多宗初步確診。衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多1間食肆上榜，為紅磡寶石戲院大廈的富臨漁港。 香港國際機場第三跑道地盤有出現群組爆發，新增5宗確診，累計9人染疫。根據衞生防護中心更新的本地最新情況，群組再多2名地盤工人的家人，共有11人。

▼過去14日患者住所及行蹤▼

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本港周六再多1間曾有患者到訪的食肆。居於何文田邨綺文樓的81歲女患者（個案10379）無病徵，為源頭不明個案，她在周一（25日）曾到紅磡寶石戲院大廈的富臨漁港。

81歲女患者曾到紅磡寶石戲院大廈的富臨漁港。（網上圖片）

一名35歲男患者（個案10376）居於紅磡隆基大樓A座，周二（26日）病發，是源頭不明個案。他曾於周一和周二分別到過灣仔入境事務大樓和紅磡半島廣場。

一名35歲男患者到過灣仔入境事務大樓。（資料圖片）

一名在佐敦嘉賓大廈林學洵醫生診所工作的62歲女護士確診（個案10384），沒有病徵，為源頭不明個案，她最後上班日為29日，居土瓜灣定安大廈D座。

一名在佐敦嘉賓大廈林學洵醫生診所工作的62歲女護士確診。（陳家怡攝）

另外有數名患者周二到過尖沙咀海洋中心和九龍中心，以及分別於周四（28日）到過長沙灣龍翔工業大廈、何文田廣場和尖沙咀遠東大廈。

機場三跑群組擴大 連工人家人共11人感染

機場三跑地盤有出現群組爆發，涉及兩段不同工地的工程，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會上表示，新增5宗確診，累計9人染疫。根據衞生防護中心更新的本地最新情況，群組再多2人，共有11人。衞生署表示，該2人為地盤工人的家人。