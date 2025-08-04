的士車隊｜港大與星群的士研智能派單系統 提升接單效率

上月獲得首個的士車隊牌照的星群的士和港大工程學院智能出行實驗室（Smart MoolIt _aD）合作，自今年1月起，在車隊的預約程式中推出「智能派單决策」系統，利用人工智能分析交通情況、司機狀態、乘客需求等數據，以作出最佳配對方案，有望顯著提升接單效率，縮短乘客候車時間。



香港大學工程學院智能出行實驗室和星群的士合作，研發推出「智能派單决策」系統。（梁曉煒攝）

系統利用人工智能分析數據，進行最優配對並派予適合的司機接載指定乘客。（梁曉煒攝）

系統利用AI分析數據協助派單

有別於其他的士平台，港大智能出行實驗室和星群的士共同開發的「智能派單決策」系統，利用人工智能分析天氣及路面擠塞情況，再結合司機狀態、乘客需求及的士剩餘電量等數據作出最佳配對，派予最適合的司機接載指定乘客。

系統於7月14日開始運作，共分兩種配對模式，包括將訂單廣播至周圍司機由其選單的廣播模式，以及指派司機前往接載指定乘客的派單模式。

7月接單量顯著提升 司機須熟悉模式轉變

星群的士創辦人鄭敏怡指，先前有乘客反映長時間沒有的士接載，她稱，召車系統平台以往多年都是司機選擇訂單，今次模式調轉，由AI系統派單，他們也要「了解同慢慢學習」，去熟悉系統並建立信任。雖然系統仍待完善，但她表示上月車隊接單量顯著提升，又稱「香港人是很靈活的」，如長時間沒有司機接單，會轉乘其他交通工具，平台也會即時退款至乘客支付賬戶。

星群未來或將增加425輛投入服務，但因難以預測突發情況難以保證叫車時間。（梁曉煒攝）

未來或增425輛的士 但無法保證叫車時間

鄭敏怡續稱目前星群已有160輛的士配備系統，未來或將增加至425輛投入服務，將「大幅提升車隊的運力利用率，縮短乘客的候車時間，並改善司機的接單體驗」。

香港大學工程學院土木工程系、智能出行實驗室主任柯錦濤教授表示，系統暫無法保證叫車時間，因難以預測突發情況，不能提供特定的保證時間，未來會加強合作優化系統，包括空車巡遊和充電站，向司機推薦合適的士站等待乘客，並在休息時間幫的士充電。另外，系統會向乘客推薦方便上車的地點，和司機會合。