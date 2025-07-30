的士車隊｜3隊正測試加入八達通Call車易平台　目標一App可叫5隊

【八達通／八達通Call車易／的士車隊／網約車】本港五支的士車隊已在周一（28日）起全部投入服務，不過各有叫車手機程式，乘客十分不便。八達通早前公布將在其手機程式推出Call車易平台，整合所有五支車隊，讓乘客可用八達通App叫五支車隊的士，毋須分別下載車隊各自程式。



八達通最新透露，目前正與其中三支的士車隊測試系統，其中最先公布合作的Big Boss Taxi，「技術工作做得七七八八」；餘下兩支車隊則在對接中。由於需要待所有車隊完成測試才可推出Call車易，目前暫未確定推出日期。



系統將根據用戶定位及預設選項，尋找五支車隊中距離最接近的車輛，列出車型及收費等資訊供用戶揀選。若用戶召車期間遇到任何問題，可在系統中聯絡八達通客服，再轉交由的士車隊以解決事件。



2025年6月5日，八達通公布的士車隊Big Boss Taxi將加入Call車易平台。（八達通提供圖片）

八達通集團行政總裁應天麒表示，未來計劃與更多的士車隊合作，整合至八達通Call車易平台。（八達通提供圖片）

八達通Call車易集合所有車隊 乘客毋須下載5支車隊App

運輸署本周一（28日）再向四支的士車隊發出正式的士車隊牌照，為期5年。即除了早前已獲發牌照的星群的士外，新獲發牌車隊包括Big Boss Taxi、Amigo、大黃蜂愛心車隊及JOIE樂行車隊，合共五支車隊正式投入服務。

早前八達通舉行記者會，公布的士車隊Big Boss Taxi，將加入八達通App內的Call車易平台。當時行政總裁應天麒指，期望建立的士行業生態系統，計劃與更多的士車隊合作，整合至Call車易，即乘客毋須分別下載五支車隊App再上傳資料登記成為用戶。

（左起）八達通零售業務及合作夥伴總經理黎家聰、消費業務及產品總監葉勁生和交通業務主管鄧翠珊介紹新服務。（歐陽德浩攝）

八達通交通業務主管鄧翠珊（中）透露，有兩支的士車隊在對接中。（歐陽德浩攝）

需待所有車隊完成測試 暫未確定推出日期

八達通交通業務主管鄧翠珊最新透露，目前正與三支的士車隊測試系統，其中最先公布合作的Big Boss Taxi，「技術工作做得七七八八」，進度理想；餘下另外兩支車隊則在對接中。由於需要待所有車隊完成測試，才可推出Call車易，故目前暫未確定推出日期。

我哋當然努力希望愈快愈好啦，但因為大家見到車隊好多工作做緊，Call車係佢哋工作一部份，但政府都有好多要求需要車隊配合，其實車隊𠵱家都非常忙碌，各方面好努力準備緊，我哋會盡量同佢哋一齊快馬加鞭，希望盡快推出畀市民。 八達通交通業務主管鄧翠珊

八達通指，港版Call車易功能與海外版大致相同。（八達通App截圖）

根據用戶定位及選項 尋找5支車隊中距離最近車輛

具體功能方面，可參考八達通App現時已推出的海外版Call車易。屆時系統將根據用戶定位及預設選項，尋找五支車隊中距離最接近的車輛，並列出車型及收費等資訊供用戶揀選。至於車費則由車隊自行定價。

此外，就像八達通專門為海外版Call車易成立廣東話客戶服務。港版Call車易啟用後，若用戶召車期間遇到任何問題，可在系統中聯絡八達通客服，再由相關職員通知的士車隊以解決事件。

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八達通︰App一直穩定運作 毋須擔心用戶體驗

不過傳媒日前實測多支的士車隊的App，發現系統出現不同情況的問題。鄧翠珊回應指，市民毋須擔心用戶體驗，強調八達通App一直穩定，海外版Call車啟用至今也無問題。她又指，為免出現不暢順的情況，將會繼續進行測試，並向業界查詢意見，以增強Call車易的流暢度。

另一邊廂，網約車規管框架已在本月中出爐，未來Call車易會否考慮與網約車平台合作？鄧翠珊透露，將密切觀察政府的方向，若有任何消息，將會適時公布。