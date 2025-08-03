的士車隊｜01揭多區專屬泊位被霸佔　李家超：營運磨合期後會更好

全港設有13個的士車隊專屬停車處，《香港01》早前報道多區有非車隊的普通的士，甚至網約白牌車，違法霸佔的士車隊專屬位上客位，淪為「公家位」，其中西九龍高鐵站最嚴重，記者下午觀察半小時，廿多輛車停泊的士車隊專屬停車位，惟無一輛屬的士車隊，有議員擔心車隊的優勢受影響。



行政長官李家超表示，目前處於初階營運磨合期，相信之後會做得更好。運輸及物流局局長陳美寶表示會持續改善提升指示牌，加強宣傳，與運輸署、警方執法，方便市民在的士車隊專屬停車處上落。



8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

01揭多區專屬泊位被霸佔 李家超：營運磨合期後會更好

李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，被問到至今無一支的士車隊的士數量達到當初發牌門檻，認為情況是否理想；此外，《香港01》日前報道發現多區的士車隊專屬停車位，被非車隊的的士及白牌車長期霸佔，會否令車隊失去賣點？至今有沒有抄牌？

他回應表示多年來很多市民希望的士服務達到水平，惟的士服務未完全達到市民要求，故此政府與業界共同提升服務。他提到過往的士是自由行業，當中不少是單頭車主，故提出的士車隊制度提升管理。

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。（林子明攝）

李家超說制度要求的士提升服務，包括車輛質素、設置行車紀錄儀等，都是針對問題，並透過良好管理，將整體服務提升。他承認目前初階營運有磨合期，但不少市民反映司機態度不錯，包括很禮貌等，並有互相溝通了解。他形容這方面進步中，相信經過車隊初期營運磨合期後，車隊會做得更好。

8月3日，行政長官李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後，會見傳媒。右為運輸及物流局局長陳美寶。（林子明攝）

的士車隊數量少 陳美寶：仍在招聘 相信供應陸續增加

針對車隊數量少問題，運輸及物流局局長陳美寶表示的士車隊是行業改革創新重要一步，五支車隊先後落地，由於目前是剛推出車隊，各車隊仍在招聘，相信車隊車輛供應會陸續增加，高興不少市民乘的士車隊的車輛，最重要有負責人更進問題改善服務。

西九龍高鐵站內的的士車隊專屬停泊位，停放了首支獲發牌的星群的士。（潘耀昇攝）

陳美寶回應專屬泊位違泊：加強宣傳 與警方執法

對於多區的士車隊專屬泊位被霸佔，她說目前車隊正處於營運磨合期，針對機場、口岸等80多個車隊專屬泊位，政府會持續改善提升指示牌，加強宣傳，與運輸署、警方執法，方便市民在的士車隊專屬停車處上落。

西九龍高鐵站外的的士車隊專屬停泊位。（潘耀昇攝）

全港13個地點設的士車隊專屬停車位

全港13個地點設有約80個的士車隊專屬停車位，接載已預約行程的乘客，分別位於機場、香園圍口岸、深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸、啟德郵輪碼頭、中港城、西九龍高鐵站、九龍站、青衣站、香港站、迪士尼樂園、海洋公園，以及啟德體育園。

五支的士車隊營辦商取得牌照後，能正式以車隊名義使用專屬停車位，其中7月14日首次首支獲發的士車隊正式牌照的「SynCab 星群的士」，已率先使用專屬停車位，「JOIE樂行」雖未取得正式牌照，但也獲批准在深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸使用專屬停車位。

的士車隊專屬停車位設有指示牌、資訊牌和展示板，列出五支的士車隊營辦商。（潘耀昇攝）

專屬上客區是車隊一大賣點 違泊可被罰款400元

的士車隊專屬停車位設有指示牌、資訊牌和展示板，列出五支的士車隊營辦商，專屬停車位地上以中、英文劃了指定區域，令其他車輛知悉不可使用的士車隊專屬停車位。根據《定額罰款（刑事訴訟）條例》（第240章）附表所列，違規使用車隊專屬停車位的司機⼀經檢控，會被定額罰款400元。

的士車隊專屬上客停車位，最大優勢是較近出入口方便乘客上車。圖為西九龍高鐵站B1出口外的的士車隊專屬上車區。（潘耀昇攝）

的士車隊專屬上客停車位，最大優勢是較近出入口方便乘客上車，亦是除了「六座位的士」以外，政府推出的士車隊的一大賣點。以西九龍高鐵站為例，的士車隊專屬上客停車位設有地面層，大概可容納四至五輛「六座位的士」，較地庫二層的的士站方便，乘客可避開等車人潮。

西九龍高鐵站外的的士車隊專屬泊位，經常有非車隊的車輛違規霸佔上落客。（潘耀昇攝）

西九龍高鐵站外的的士車隊專屬泊位，經常有非車隊的車輛違規霸佔上落客。（潘耀昇攝）

的士車隊專屬上客區險淪公家位 半小時逾廿輛車違泊

不過，《香港01》發現多區都有非車隊的普通的士，甚至網約白牌車，違法霸佔車隊上客位等客，險淪為「公家位」，當中以西九龍高鐵站最為嚴重，記者下午三時許到場觀察半小時，大約廿多輛車停泊的士車隊專屬停車位，當中無一輛屬於的士車隊，普遍是私家車或普通的士。

網約車平台司機周先生表示，的士車隊專屬泊位位置比較方便。（潘耀昇攝）

網約車司機坦言從未抄牌：停泊時間短還是可以的

違泊的士車隊專屬停車位的，包括網約車平台的司機周先生。他向《香港01》表示，如果停泊時間長，可能會被抄牌，如果停泊時間短，「還是可以的，因為這裡經常停很多車。如果十分鐘左右，還好」，從未試過在的士車隊專屬停車位被抄牌。他說，地庫二層的上落客區一般比較多車，抵港旅客走得較遠，「五分鐘的路程特別遠，只有這個位就是最近的一個位。」

西九龍高鐵站地庫二層B2上落客區。（潘耀昇攝）

的士司機辜先生認為西九龍高鐵站B2層上落客區經常擠塞。（潘耀昇攝）

普通的士頻霸佔車隊專屬位 埋怨普通的士站排長龍久等

霸佔的士車隊專屬停車位的，亦有非車隊的普通四座位的士。當中，的士司機辜先生向《香港01》表示，自己剛剛接到西九龍高鐵站的乘客預約，「要捉要罰梗係驚啦，無辦法啲客多數呢度叫車」，形容地庫二層上落客區經常排長龍，「等得嚟我蚊都瞓啦！落咗去即係唔使做」。

一名違泊的士車隊專屬泊位的的士司機表示，西九龍高鐵站B2層上落客區經常交通擠塞。（潘耀昇攝）

另一名違泊車隊專屬停車位的的士司機同稱，地庫二層上落客區不時有私家車排長龍，「塞得好犀利呀，折衝就喺呢個位置囉」，形容很多時快上客，有時乘客找不到出口才較耗時。

有的士車隊車輛，因違泊問題未能駛入的士車隊專屬泊位。（潘耀昇攝）

有的士車隊車輛，因違泊問題未能駛入的士車隊專屬泊位，被迫雙重泊車。（潘耀昇攝）

因違泊問題未能駛入的士車隊專屬泊位的車隊司機陳先生，致電警方求助要求打擊違泊。（潘耀昇攝）

的士車隊司機被迫雙重泊車 報警後警員趕車未抄牌

現場觀察，的士車隊專屬停車位不時被其他車輛「鵲巢鳩佔」，「攞正牌」泊專屬的的士車隊「星群的士」駛至時，也被迫一度「雙重泊車」等客。正當記者打算訪問該名受影響的車隊司機時，對方正致電報警，要求警方處理違泊問題。警員約半小時後到場，未有抄牌，驅趕違泊車輛後，逗留約4分鐘後離開。

影唔影響我生意唔知，總之影響我上客囉。我泊唔到埋嚟，個客見唔到我架車點算呢？方便唔到市民囉。 「星群的士」司機陳先生

有的士車隊司機需要等到違泊車輛離開後才能泊入專屬位置。（潘耀昇攝）

受影響的「星群的士」司機陳先生向《香港01》表示，西九龍高鐵站的士車隊專屬停車位，大部分時間都泊滿非車隊的車輛。（潘耀昇攝）

的士車隊司機：乘客夾硬喺路中心上車都危險

受影響的「星群的士」司機陳先生向《香港01》表示，西九龍高鐵站的士車隊專屬停車位，大部分時間都泊滿非車隊的車輛，「日日都係咁，全部都係呢啲『雙牌車』，Uber嗰啲都有」，質疑當局執法不力，「啲人約咗車上唔到，夾硬要喺路中心上囉，都危險㗎，同埋落雨無瓦遮頭」，形容違泊情況較普通的士站更嚴重，呼籲加強宣傳和執法力度。

的士車隊專屬停車位設有指示牌、資訊牌和展示板，列出五支的士車隊營辦商。（潘耀昇攝）

迪士尼樂園的士車隊專屬停車位。（潘耀昇攝）

迪士尼樂園的士車隊專屬停車位不時有非車隊的車輛違泊。（潘耀昇攝）

迪士尼樂園的士車隊專屬位同屬違泊「黑點」

另一個違泊「黑點」是迪士尼樂園的士車隊專屬停車位，不時有私家車上落客之餘，現場目擊同樣有普通的士落客。

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的士車隊司機「四哥」向《香港01》表示，一般而言樂園閉門散場晚上九時許，特別多人違泊的士車隊專屬停車位。（楊凱力攝）

的士車隊司機呼籲加強執法：如果係咁就無優勢㗎啦

的士車隊司機「四哥」向《香港01》表示，一般而言樂園閉門散場晚上九時許，特別多人違泊的士車隊專屬停車位，「因為唔使排隊嘛，佢就可以轉嚟呢度拉客上車慳返時間」。

迪士尼樂園的士車隊專屬停車位。（潘耀昇攝）

迪士尼樂園普通的士站設於另一邊。（潘耀昇攝）

他解釋，如果的士司機在迪士尼樂園普通的士站等客，由於晚上散場時排長龍，一般輪候45分鐘或以上才可上客出發，反之的士車隊專屬停車位一般等候5分鐘便可上客出發，希望政府留意違泊情況，「政府畀我哋嘅優勢，就係預約咗可以入嚟」，如淪為公家泊位，令的士車隊搵食艱難，「如果係咁就無優勢㗎啦」，希望加強執法。

機場1號停車場的士車隊停車處。（潘耀昇攝）

機場1號停車場的士車隊停車處。（潘耀昇攝）

機場車隊停車位同屬違泊「黑點」

另一個違泊「黑點」是機場一號停車場的的士車隊專屬停車位，現場有八個車隊的士泊位，上客區可泊約兩部「六座位的士」，普通的士只要付停車場費用，就可駛進泊車等客，雖然上客區旁邊就是的士車隊專屬位，但記者中午觀察半小時，至少有三輛的士違泊的士車隊專屬停車位。

有普通的士違泊在的士車隊專屬停車位。（楊凱力攝）

一名的士司機聽畢記者查詢違泊問題後，隨即駛離車隊專屬停車位。（楊凱力攝）

其中一名違泊司機聽畢記者查詢違泊問題後，隨即駛離車隊專屬停車位，寧泊在沒有劃線的區域等客。有警員一度前來查看的士停泊區情況，之後離開。

民建聯立法會議員陳恒鑌。（廖雁雄攝）

議員促加強巡視的士車隊專屬位 長期霸佔須抄牌以警傚尤

立法會交通事務委員會委員陳恒鑌接受《香港01》查詢時說，目前的士車隊數量較少，故有時的士車隊專屬停車位「吉咗」，其他車輛不清楚以為可使用，甚至「搏一搏」的心態停泊，相信隨著的士車隊車輛增加，專屬停車位使用量上升，相信其他駕駛者會慢慢習慣。

機場1號停車場的士車隊專屬停泊位與普通的士停泊位位置相近。（楊凱力攝）

陳恒鑌認同的士車隊優勢受影響，亦明白的士車隊司機埋怨憂慮失去優勢，但相信目前是的士車隊起步階段，各界需時熟習，除了加強宣傳、教育，的士車隊車輛數量增加，亦可令其他車輛不會眼紅，以「車隊根本無咩用，點解唔畀佢哋用」為由佔用車位。他促請警方加強巡視的士車隊專屬停車位，提醒司機不要違泊，「如果的士車隊數量愈嚟愈多，真係要抄牌」，若情況嚴重長期霸佔，須執法以警傚尤。

《香港01》向警方查詢全港13個車隊的士停車處推出至今，共收到多少宗投訴違泊個案，執法是否以勸喻為主，以及有否主動巡查車隊的士停車處。（潘耀昇攝）

警方：車隊專屬位是新安排 加強宣傳教育介紹違例後果

《香港01》向警方查詢全港13個車隊的士停車處推出至今，共收到多少宗投訴違泊個案，執法是否以勸喻為主，以及有否主動巡查車隊的士停車處。

警方回覆表示沒有備存所查詢的統計數字，稱一直關注車輛違例停泊的情況，並會根據現場情況及「重點交通執法項目」，調派適當資源執法，確保道路安全及交通暢順。警方又說由於「車隊的士停車處」是一個新安排，警方已經與相關部門聯絡，加強對公眾及的士業界，尤其是非車隊的士的宣傳教育，向相關人士介紹指定車隊的士停車處的安排及違例的後果。

警方希望加強宣傳的士車隊停車處，以及介紹違例罰則。（潘耀昇攝）

運輸署確認有營辦商反映違泊 已去信提醒業界

運輸署回覆《香港01》查詢時表示，有的士車隊營辦商曾向運輸署反映非車隊的士使用車隊的士停車位，署方已去信提醒的士業界，非車隊的士不得使用有關停車位，否則可被檢控。運輸署指會繼續透過不同渠道，例如定期出版的《的士通訊》及與的士業界的定期會面等，提醒的士司機切勿以身試法。

運輸署又說已就此與警方聯繫，引述警方表示會加強留意使用車隊的士停車位的情況，並在有需要時執法，打擊違規行為。