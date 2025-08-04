世界跳繩錦標賽｜跳繩總會：政府網站下載區旗　文體旅局：正了解

世界跳繩錦標賽決賽於本月2及3日在日本舉行，香港運動員在團體全能、花式比賽、交互繩速度比賽以及交互繩表演比賽等多個項目取得佳績。



有網民發現，頒獎禮中所展示的香港區旗與官方設計有幾處出入，包括花瓣中的星星較小等。中國香港跳繩總會表示一向嚴格遵循康文署提供的區旗及國歌使用指引，今次參賽亦按既定程序處理，包括從政府官方網站下載正確的區旗檔案，讓主辦單位使用。文化體育及旅遊局表示，正與中國香港跳繩總會了解事件。



世界跳繩錦標賽日前在日本舉行，香港運動員在多個項目取得獎項，包括交互繩速度比賽以及交互繩表演比賽等。（世界跳繩錦標賽直播截圖）

世界跳繩錦標賽日前在日本舉行，香港運動員在多個項目取得獎項，包括交互繩速度比賽以及交互繩表演比賽等。（世界跳繩錦標賽直播截圖）

世界跳繩錦標賽日前在日本舉行，香港運動員在多個項目取得獎項，包括交互繩速度比賽以及交互繩表演比賽等。（世界跳繩錦標賽直播截圖）

跳繩總會：按康文署指引處理 從政府官網下載區旗檔案

比較世界跳繩錦標賽及政府總部禮賓處的區旗圖案，前者的花瓣尾端較短、五角星較小，懷疑為非官方區旗。

中國香港跳繩總會表示，該會一向嚴格遵循康樂及文化事務署提供的區旗及國歌使用指引，今次參加世界跳繩錦標賽亦按既定程序處理，包括從政府官方網站下載正確的區旗檔案提供予主辦單位使用。

賽中使用的區旗，花瓣略為寬，花瓣尾端較短，五角星也比較小。（奧運頻道截圖）

政府總部禮賓處網頁上的區旗圖案。（政府總部禮賓處網站）

文體旅局：正向總會了解事件

文化體育及旅遊局指，正與中國香港跳繩總會了解事件，又指總會並非港協暨奧委會轄下的體育總會。局方表示各體育組織如需在比賽中展示區旗，必須依照載於政府總部禮賓處網頁上的區旗規格式樣。就升掛區旗的安排，可參考由港協暨奧委會制訂的指引。

港協暨奧委會2023年5月制定播放國歌和升掛區旗指引。（資料圖片/夏家朗攝）

港協2023年制定播放國歌和升掛區旗指引

2022年11月在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽，主辦方將中國香港隊國歌《義勇軍進行曲》播錯成《願榮光歸香港》，港協暨奧委會形容該歌曲「具顛覆性質」。2023年3月1日，在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽再次播錯國歌。及後，港協暨奧委會2023年5月制定播放國歌和升掛區旗指引，要求各體育總會嚴格遵從。

根據指引，港協暨奧委會會向體統總會提供工具包，裏面包含存放正確國歌的USB、兩面區旗等。總會必須在每次出發參與國際體育賽事前領取工具包，港協暨奧委會將指派特定人員安排交收。體育總會可在不同體育賽事使用不同尺寸的區旗，惟不可以自行製作區旗使用，並必須確保所使用的版本正確。