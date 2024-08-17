黃金電腦商場電腦節｜深水埗腦場出招吸客　分兩階段派$10現金券

擺脫死場、免變遺址？深水埗黃金電腦商場在社交平台公布，今日（17日）起分兩階段舉行「黃金電腦商場電腦節」，顧客只要讚好、追蹤及分享商場的社交平台，或消費滿指定金額，便可取得一張或以上10元現金券。翻查資料，去年腦場電腦節並沒有派發現金券。



2024年腦場電腦節由8月17日起開鑼。（黃金商場FB圖片）

首階段為8月17日至18日，讚好追蹤及分享社交平台，便送10元現金券。（黃金商場FB圖片）

第一階段︰讚好追蹤及分享社交平台送$10現金券

黃金電腦商場公布，今屆腦場電腦節分為兩階段舉行，首階段為8月17日至18日，顧客只需讚好、追蹤及分享商場的社交平台，即FB、IG及小紅書，便可獲贈10元現金券一張。換領時間為下午1時半至6時半，每人最多限領一張。

第二階段為8月22日至26日，消費滿指定金額，便送10元現金券。（黃金商場網頁圖片）

第二階段︰消費滿指定金額送$10現金券

而第二階段為8月22日至26日，顧客只要在商場內的店舖消費滿指定金額，並出示收據商品，以及讚好、追蹤及分享商場社交平台，便可換領現金券。至於商戶優惠方面，黃金電腦商場網頁指敬請期待。

．消費滿200元可獲10元現金券一張；

．消費滿400元可獲10元現金券兩張；

．消費滿600元以上可獲10元現金券三張。

（每次換領現金券最多出示一張收據）



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過去每年8月舉辦的腦場電腦節，是港人購置電子產品的好機會。（資料圖片/張浩維攝）

去年舉辦夜市主打$1拍賣會 但無現金券

翻查資料，去年腦場電腦節並沒有派發現金券，反而舉辦「黃金高登深水埗夜市」，主打1元拍賣會，商品包括原價約2.5萬元的Lenovo手提電腦等。

而黃金電腦商場多年來為港人的IT聖地，惟近月有零售商縮減分店規模，被網民形容成遺址，未知今次腦場電腦節大派10元現金券，是否為擺脫困局的招數。