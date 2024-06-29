「亂衰」黃金商場變死場？　管理處禁止拍攝、租客咁樣回應｜燈神

近年市民消費模式有所轉讓，市場興起北上消費、網購，而且日圓大幅貶值，大部份香港人的消費力都已經花費在非本地市場，一眾本地零售行業都要面對寒冬。貴為IT聖地、砌機聖地的深水埗黃金電腦商場，早前因為場內出現吉舖，加上人流減少，被不少媒體誇張形容變為「死場」、「遺址」等等。



燈神向來都十分喜愛逛商場，深水埗黃金電腦商場亦為心頭好之一，不過近期受到多個傳媒「亂衰」後，商場管理處都要發火反擊，並罕有地在商場內張貼通告，禁止商場內進行未經許可的拍攝，以避免有媒體報道「亂衰」黃金電腦商場，使商場名譽受損。



閒日人流不俗 未如坊間所說「死場」、「遺址」

燈神見黃金電腦商場近期市場關注度咁高，都特意抽時間過去走一趟。燈神在閒日下午大約4點至5點左右過去商場，雖然這個時間好多打工仔都未放工，不過其實人流都尚算不錯，感覺上就未到坊間所說的「死場」、「遺址」。

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商場部份位置現吉舖 個別當眼處亦丟空

不過在目前整體經濟轉差的情況下，商場吉舖數量的確多咗，商場內上層或下層幾個當眼處都有吉舖丟空，而且部份角落的吉舖更加明顯。其實近年香港大部份商業區的主要街道都有大把吉舖，四大核心區空置率近年更曾經升至10%至20%，在如此情況下，其實黃金商場狀況算是不錯。

（香港01相片）

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管理處貼兩通告指媒體「亂衰」商場、禁止拍攝

至於近日被一眾網民熱議的商場通告，燈神行過商場一轉終於找到。兩張通告就張貼咗在商場內各個通告箱，其中一封標題寫上「重申---未經許可 禁止商場內進行拍攝」，內文就話黃金電腦商場內一直禁止，在未經許可下進行拍攝工作。

如遇肆意拍攝 呼籲租戶通知管理處

又指近日發現部份場外人士，未經許可下在商場內肆意拍攝，將有針對照片及報道用作報道，實行「亂衰」黃金電腦商場，使商場名譽受損。仲呼籲業戶及租戶如發現相關情況就通知管理處，更指保護黃金電腦商場聲譽人人有責。

（香港01相片）

燈神睇完這篇通告，心諗商場管理處都幾勇悍，在現今隨處可見手機鏡頭的情況下，竟然明言禁止拍攝，其實此做法在手機未普及的情況下可能有用，不過目前科技已日新月異，老、中、青年人都可隨手拿起相機拍攝。雖然管理處有權禁止拍攝，但商場雖不算大、卻也不小，試問又如何可以叫保安人員執行呢？此外，內文所用措辭也令人摸不着頭腦，通告指有媒體「亂衰」商場，恕燈神孤陋寡聞，實在從未聽過「亂衰」二字。

管理處邀顧問公司「唱好」重振聲威

至於另一封較早公佈的通告，就以「反駁"唱衰"黃金電腦商場，重振黃金電腦商場聲譽大行動」作為標題。

內文就講到近日有個別媒體以「唱衰黃金電腦商場」作為主題角度報道，影射當今經濟市道。又話媒體深知以黃金電腦商場作為主流報道，容易帶來可觀流量，但不實報道起著一定的迷惑性，令商場名譽受損。因此近期就搵咗一間策劃顧問公司在周六、周日到商場採訪，拍攝商場日漸旺盛的正面報道，以重振商場聲威。

（香港01相片）

燈神睇完這篇通告就「得啖笑」，其實如果想令商場重振聲威，為何不專注搞好商場配套、租戶組合，相信找到新力軍、為商場注入活力才是最佳做法。

管理處處理手法突然 租戶不認同、張貼「歡迎拍攝」

隨後燈神又去咗跟黃金電腦商場內不同租戶傾計，其實部份租戶都有不同看法。其中一位電腦舖職員就同燈神講「管理處做法好突然，之前都唔會咁做」，又直言不認同管理處做法，所以在管理處張貼通告後，佢地就喺舖頭內張貼「歡迎拍攝」的告示，仲話「其實商場不嬲都畀人影相拍片，管理處突然咁樣限制就有啲唔明」。

舖頭職員：暫時未見制止拍攝情況

至於另外都有其他舖頭職員同燈神講，個人對管理處做法就沒有意見，不過暫時就仲未見到有顧客因為拍攝而被保安制止。事實上，燈神當日在黃金電腦商場遊走大約一個小時，當中不時影相、拍片，過程中都沒有被制止。

（香港01相片）

一街之隔深水埗電子特賣城人頭湧湧

黃金電腦商場目前狀況的確與過去高峰期有所回落，商場吉舖其實也只是隨整體經濟下滑而出現，因此實在沒有必要大題小做。不過如何維持商場人流、帶動商場生意重回正軌就是一眾業主、租戶、管理處所需要處理的事。

事實上，一街之隔的深水埗電子特賣城，無論是什麼時段前往，燈神都會見到內裡長期人頭湧湧，某程度上也反映商戶生意手法成功，命中目標顧客，睇嚟都非常值得同行參考。

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