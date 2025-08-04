西九M+9月辦「夜不同」活動　祝君安好為題　以音樂陶藝療癒心靈

西九文化區的M+文化博物館將於下月5日（星期五）晚舉辦「M+夜不同」活動，以「祝君安好」為主題，並以情感為切入點的M+全新展覽「M+希克藏品：心靈圖景」為靈感，邀請訪客透過音樂、瑜伽及陶藝等療癒心靈的體驗，探索不同方式的自我關懷。



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活動當晚，M+將化身為獨特的空間，融合柔和燈光、輕快音樂、創意互動與美酒，讓訪客體驗博物館之夜。持票人士可於活動期間參觀所有展覽，展覽將開放至晚上十時半。

活動一共分為三個部份，分別是現場音樂表演、音樂玩賞及「又玩又講」。音樂方面，M+邀來唱作歌手馮允謙（Jay Fung）擔任表演嘉賓，亦會有香港唱作人Room307（Allex Chan），為訪客帶來嶄新音樂體驗。

音樂玩賞就由來自台灣Finger Drumming（手指鼓）代表人物PUZZLEMAN聯同瑜珈導師Alba，會與參加者展開一場沉浸於LoFi Hip Hop節奏的身心旅程。新銳電子音樂二人組SPORA，以充滿電影感的音樂與節奏強勁的舞曲，帶領訪客體驗一場感染力十足的聲音之旅。

「又玩又講」則邀請到陶藝體驗則陶藝家李穎儀，帶領參加者以陶藝創作的方式感受當下。以及提供導賞活動，訪客可參加由策展人帶領的「M+希克藏品：心靈圖景」導賞團，探索不同藝術家如何透過作品，展現快樂、感傷、平靜、焦慮、懷疑和驚奇等複雜而豐富的情緒。

而是次活動，參加者可即場購買各種小食、酒精和非酒精飲料，不可攜帶外來食物及飲品入場，進入博物館前須進行行李檢查。M+會員及贊助人於活動當晚消費則可享92折專屬優惠。

門票早鳥價200元 正價280元

持「M+夜不同」專屬禮券的M+會員可免費入場體驗，入場時需同時出示確認登記電郵。會員亦可以半價購買額外「M+夜不同」系列正價門票（僅限會員本人使用）。而M+贊助人可預先登記免費參加「M+夜不同」，並每次最多可攜同三位賓客一同免費參加。

公眾人士及會員之同行賓客可於8月25日（星期一）起以港幣280元購買「M+夜不同」門票。於8月4日（星期一）至8月24日（星期日）期間，港幣200元的早鳥優惠門票將於Klook、携程旅行、KKday、香港中國旅行社、Cityline和Trip.com公開發售；而全日制學生早鳥門票*為港幣140元，將於Cityline公開發售。

所有參加者可憑活動門票或有效會員證於2025年9月5日晚上10時半前參觀所有展廳。活動只限18歲或以上人士參加。