M+博物館｜2周年免費開放　開館前300人排隊　成都旅客專程到訪

M+博物館開幕兩周年，今日（12日）免費入場，上午9時半，已有近300人在館外等候入場，但開放半小時之後，現場人龍已經不見。輪候隊伍之中不乏內地旅客，有從四川來的旅客專程調動行程與同父母前來參觀；亦有來自深圳的年輕人知道博物館免費開放後，特意抽一天來港遊玩，希望可以藉參觀M+博物館，飽覽世界藝術品。



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M+博物館於今晨10時開放， 開放前半小時，已有逾200人排隊輪候入場。職員提醒訪客先進入博物館之前，把水樽及雨傘放入背包內。開館前一刻，輪候人數接近300人，前來人流絡繹不絕。

深圳旅客特意來港參觀

曾先生為剛畢業的「打工仔」，隻身從深圳來港，得知M+博物館免費開放，特意過來參觀。他之前也來過西九文化區，但只參觀過故宮文化博物館，一天只參觀一個博物館，已經感到很累，所以最後未台踏足過M+，今次趁免費開放把握機會參觀，打算閒逛三至四小時後離開，並於晚上離港，「逛逛很累的，雖然看着不大，但每次都逛不完。」他認為，這裏文化氣氛濃郁，展出不同國家的藝術品，希望可以藉此吸取知識。

成都旅客調動行程到訪

來自成都的曹女士，帶同兩老來港旅遊五天，這是他們首次參觀M+博物館。她表示，從微信公眾號得知博物館免費開放，特意調動行程今日過來參觀，希望了解本港文化藝術景點，「一個很現代的博物館，裏面的展品香港和世界都很多，關於文化、包容的內容是很多的。」曹女士說，早上8時45分已過來排隊，預計逗留至下午才會離開，並打算購買博物館的文創產品。

張女士已非第一次參與M+博物館，今次趁免費再偕友人第二次到訪，皆因覺得這裏「設備幾好」，希望看畢所有展覽才離開，「慢慢睇、細膩啲睇」。

開館之後，現場職員分批安排訪客入場，訪客魚貫而入；開館後半小時，人龍已經消失。博物館的部分出入口關閉，免費參觀的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。

M+博物館將會於下午6時關門，提早兩小時下午4時「截龍」。今日入場訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。