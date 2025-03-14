法國五月｜M+辦大型畢加索展覽　3.15起展出逾60件作品

M+博物館3月15日起舉行「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽，為今年法國五月藝術節開幕節目，展覽將持續至7月13日，將展出60多件西班牙藝術畢加索（Pablo Picasso）的傑作，成人門票為240港元，特惠門票為120元，展覽同時提供大小同樂套票。



展出享負盛名代表作 突顯深遠影響

今次展覽由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，是該收藏首次與亞洲博物館藏品同場展示，主要展出畢加索享負盛名的代表作，亦是10多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽。

展覽於周四（13日）舉行開幕儀式，主禮嘉賓包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩、香港賽馬會董事孔思和等。羅淑佩在社交平台稱，是次高品質展覽將有助香港進一步邁向成為中西文化匯聚中心，而盛事3月也吸引了來自不同領域的參與者和世界各地的遊客。

M+藝術總監及總策展人、展覽聯合策展人鄭道鍊表示，這場跨文化的藝術對話突顯了畢加索的深遠影響，當中呈現具批判思維的豐碩對話，對於世界藝術史領域均意義重大。

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探索藝術家4個原型 歸納畢加索藝術生涯

展覽將探索藝術家的4個原型：天才、局外人、魔法師、學徒，歸納出畢加索為何被視為20世紀最具代表性的藝術家，重點展品包括畢加索的畫作《男子肖像》(1902–1903)、《雜技演員》(1930)、《海邊的人像》(1931)、《台座上的靜物》(1931)、《多拉.瑪爾肖像》(1937)、《朝鮮大屠殺》(1951)，以及雕塑系列《游泳者》(1956)。

同場亦展示約130件出自30位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品，以及其他博物館、基金會及私人收藏借出的精選藏品，共同呈獻一場跨越文化和世代的豐盛對話。

此外，為呼應本次展覽，M+戲院將呈獻「賽馬會社區拓展藝術教育計劃：電影畢加索──偶像的誕生」，影片包括阿倫雷奈及羅貝爾海森的《格爾尼卡》(1950）、亨利佐治克魯索的《畢加索之謎》（1956）等，正價門票85元、特惠門票68元。 展覽期間，M+商店也會推出一系列以畢加索經典之作為靈感的限定商品。

是次展覽獲香港賽馬會慈善信託基金冠名贊助，也是馬會慈善信託基金第14年成為法國五月藝術節的主要合作夥伴。

「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」展覽詳情：

日期：2025年3月15日 ─ 2025年7月13日

地點：M+西展廳

票價：

正價門票：港幣240元

特惠門票：港幣120元*

大小同樂套票：

- 二人同行（一位成人及一位小童）：港幣300元#

- 三人同行（兩位成人及一位小童）：港幣480元#

M+會員額外門票：港幣168元＊

M+贊助人額外賓客門票：港幣120元＊

* 特惠門票適用於全日制學生、7 至 11 歲的小童、60 歲或以上的長者、殘疾人士（與一名同行照料者），以及綜合社會保障援助受助人。

# 大小同樂套票適用於成人及7至11歲小童，使用大小同樂套票的成人及小童必須同時入場。

＊：會員每個年度可獲贈３張特別展覽禮券供免費入場參觀；贊助人每次最多可攜同３位賓客免費參觀特別展覽；特惠門票適用於全日制學生、7至11歲兒童、60歲或以上長者、殘疾人士（與一名陪同者）以及綜援受助人；6歲及以下兒童毋須購票。

註：持門票的訪客亦可從 2025 年 3 月 15 起參觀另一特別展覽「郭培:藝 想天開」，以及其他 M+標準門票展覽。