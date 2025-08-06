教育大學前校長張仁良「出山」掌聖方濟各大學呼聲高

2023年卸任香港教育大學校長的張仁良將再出山掌高等院校。據了解，正招聘校長的天主教香港教區私立大學聖方濟各大學，最後名單上有張仁良，料校方快將公布。一旦落實，他將繼香港大學前校長鄭耀宗後，第二位曾任本港兩間大學校長的學者。



曾任香港教育大學的校長張仁良，將到聖方濟各大學擔任校長。（資料圖片）

張仁良於2013至2023年擔任香港教育大學校長，並兼任公共政策講座教授。（資料圖片）

掌教大10年 稱最高興見正名大學

張仁良原任浸會大學工商管理學院院長、金融學講座教授，2013年出任香港教育學院校長，見證教院正名香港教育大學，至2023年約滿離任，期間兼任公共政策講座教授。他曾在訪問時表示，任教大校長的10年内，最高興的是2016年完成教院正名申請，令教大成為香港第8間公帑資助大學，教學水平、收生及學生的就業等都較最初上任時有很大進步。

張仁良1959年出生，曾就讀香港鄧鏡波書院，其後於香港中文大學獲得榮譽理學士學位，於法國巴黎第六大學獲統計學博士學位，於英國斯特拉斯克萊德大學金融學博士學位。

張仁良有望成第二個執掌兩間大學的校長

本港院校高層常有「跳糟」，但鮮有人做過兩間大學校長，暫時唯一一個是1996年至2000年出任港大校長的鄭耀宗，他原是城市大學校長（1989年至1996年），在2000年因民調風波辭任港大校長。故此張仁良將很大機會成第二個做過兩間大學校長的學者。

張仁良任內見證香港教育學院正名香港教育大學校長。（資料圖片）

擔任多項公職 現任交通諮詢委員會主席

除了教育事業，張仁良現是交通諮詢委員會主席，亦曾獲委任擔任多項公職，包括社會創新及創業發展基金專責小組主席、太平洋經濟合作香港委員會主席、西九文化區管理局諮詢會主席、扶貧委員會成員、香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，以及中央政策組非全職顧問。張教授亦曾任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員。

聖方濟各大學位於調景嶺。（聖方濟各大學提供）

原校長去年初轉投商界 署任校長據悉欲專注於教研工作

行政長官會同行政會議2024年1月9日批准天主教香港教區明愛專上學院升格為大學，是本港第三間私立大學，同年11月獲教育局批准成為應用科學大學。在升格大學兩個月後管理層出現大人事變動，校長一職由副校長（研究及科技）盧鐵榮署任，由2017年起擔任校長的麥建華3月起轉任本地工程公司安樂工程主席，校方啟動招聘新校長的程序；麥建華轉任大學校董會和校委會成員。

據了解，盧鐵榮無意坐正，希望專注於教研工作。