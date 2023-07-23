書展｜教大校長張仁良談對內地印象　冀港青多了解以得多一個選擇

教育大學校長張仁良今日（23日） 出席書展中的青協「閱讀大學問」大學校長分享會，席上他除了分享閱讀心得及秘訣外，亦大談自己對內地印象的轉變，希望香港年青人可以多認識中國，讓自己多一個選擇，並提及教大「三法教育」的進展，期望延伸至初中。



80年代回鄉：感覺與香港相差很遠

張仁良分享會提及母親是順德人，看到她每次回鄉都身穿5至6件衣服，背上擔挑運送物資予內地家人，直言自己不能受苦和十分抗拒回鄉。他回想首次到內地是1979年的某個節日假期，為大學生的他經旅行社應徵旅行團領隊，經羅湖過關排足5至6小時隊，「 連廁所都冇得去」，又指當時內地人外表撲素「好鄉村感覺」。

張仁良表示其後到內地是1981年及1984年，內地讓他感覺與香港相差很遠。他分享當時購買可樂是需要用外匯券，再到港澳同胞遊客區的華僑商店才能購買，內地人如沒有外匯券是不能夠買到進口貨品，「食飯都要糧票㗎，冇糧票嘅話，人民幣嘅話都未必畀你食到飯」，認為今日今日內地有相當大的轉變。

倡多認識中國：識多啲嘢唔需要抗拒

張仁良對內地印象好轉是1984年起，指主要因為對內地增加了解。他提到上月到過南海及佛山，指交通便利，更形容部分二三線城市發展得好像中環，亦指出一個地方發展迅速，代表機會很多。他又表示香港是700萬人市場，而整個大灣區擁有7,000萬人，人口足足是香港十倍。香港作為國際金融中心，他認為內地有地有人有市場，香港則有金融市場有科技，大家可以互補長短。

同時張仁良希望香港年輕人可以多認識中國，指「識多啲嘢唔需要抗拒」，又指香港是自由社會，認為年輕人喜歡與否是個人選擇「無咩所謂」。不過，他稱多加認識是多一個選擇，稱「多一個option（選擇）好過少一個option（選擇）」。

教大「三法教育」已完成小學教材 教學生中港護照分別

在會後有記者問及教大「三法教育」，涵蓋《憲法》、《基本法》及《香港國安法》。張仁良表示教材由2021年底至2022年初起開始籌備，用一些方法將基本法及國安教育成為一套完整的教材，循序漸進方式讓小學生了解一國兩制，並將教材有趣化，如運用動漫形式表達。該教材從日常生活中選取例子，讓小學生了解一國兩制下的香港有什麼特別，譬如香港護照是藍色，而國內護照則是紅色，會解釋兩種護照的分別， 又或者香港為什麼用港幣等例子，張仁良稱「呢啲都係一啲事實嚟，俾啲小朋友早啲知道事實有何不可」。

張仁良又指，籌備至今已完成小一至小六的教材，包括有工作紙、讀本，動漫、練習簿等，予老師自由揀選。至於如何教導學生國安法及基本法，他表示由老師決定，但最起碼有一套完整教材選擇，而他們的角色只是義務顧問。他亦期望將「三法教育」延續至初中，將 一些概念滲入科目，例如經濟科可提及當中有什麼條例讓香港成為國際金融中心。

此外， 被問到即將退休的打算，張仁良指現時先要完成最大的公屋項目，有過千本書正等待印刷並送到圖書館， 完成項目後再作打算，又笑言退休後「只要鍾意做嘅做，唔鍾意嘅唔做」。