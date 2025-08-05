消息指東壩假日擬限的士駛入　的士業界嘆打擊相當大望彈性處理

據悉，運輸署及漁農自然護理署向西貢區議會提出，由9月13日起每逢周末、公眾假期及所有內地黃金周期間， 禁止所有的士於上午9時至下午6時期間進入或使用西貢萬宜路，即無法駛入西貢萬宜水庫東壩一帶。



推動的士發展聯會副主席吳錦華形容措施對業界打擊非常大，因現時北上成風，假期單量極少，不少司機依賴接載旅客到東壩。他希望政府可放寬時間限制，如在上午開放一個時段，容許的士載客進入。



圖為2025年5月1日，大批旅客在東壩坐在兩旁路邊。(何頴賢攝)

吳錦華希望政府可放寬時間限制，例如上下午各開1小時時段，容許的士進入。（資料圖片）

推動的士發展聯會副主席冀上午開放一小時准載客入東壩

推動的士發展聯會副主席吳錦華反對措施，他指現時港人喜愛北上，每逢假期的士生意極差，不少司機靠接載旅客到東壩賺錢。他希望政府可放寬時間限制，例如上午開放一小時時段，容許的士進入東壩，落客後再即時離開。他又指政府現時推廣無處不旅遊，旅客喜愛到東壩觀景，的士是不二選擇，擔心實施限制後對旅客亦造成影響。

周國強擔心政府實施限制後，不少司機生意受打擊。（資料圖片/梁鵬威攝）

周國強：「一刀切」禁止所有的士有違公共交通原則

智慧出行聯合商會主席周國強表示，每逢假日，約有三四百架次的士在東壩接載乘客。他擔心政府實施限制後，不少司機生意受打擊。他又指政府「一刀切」禁止所有的士在繁忙時段進出，減少乘客選擇權，有違公共交通原則。

立法會新界東議員林素蔚歡迎措施。

林素蔚：若仍未能改善西貢萬宜交通須研限制人流

立法會新界東議員林素蔚指歡迎措施，她指來往北潭涌及東壩的小巴路線9A能有效疏導本地人流 ，而旅遊界以非專營巴士形式接送内地旅客，把他們由口岸送到到北潭涌。她建議漁護署、水務署及運輸署等部門再「拆牆鬆綁」，向這些中巴營辦商發放定額禁區紙，容許中巴循環出入西貢東壩，提高運輸效率。

林素蔚表示，希望政府盡快評估東壩可容納人數上限，若上述措施仍未能改善西貢萬宜路的交通問題，政府應研究實行預約制度，以限制人流。