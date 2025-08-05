黑雨返工安排又惹怨言　若政府問應對意見會怎答？梁榮武：唔識答

黑色暴雨警告信號現正生效，天文台指將會維持至下午3時。香港氣象學會發言人梁榮武今早（5日）在一個電台節目中表示，天文台今次已提早兩個多小時預警黑色暴雨會維持至上午11時，「已經係一個好好嘅做法」。他又指預測極端天氣往往是一個最大挑戰。



黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

梁榮武今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中，被問到如果政府就今日天氣向他詢問意見，會如何應對，他表示「唔識答，太複雜」，因為每次有惡劣天氣都要視乎實際情況，很難一概而論。

梁榮武讚天文台預告黑雨預警：已經係一個好好嘅做法

梁榮武續說，天文台今早8時左右已預告黑色暴雨警告信號將維持至上午11時，「已經係一個好好嘅做法」，提早兩個多小時預警讓市民有所準備。他表示，天氣預報的能力，尤其是預測極端天氣往往是氣象界的一個最大挑戰，而如市民昨日有留意天文台訊息，可發現天文台分別發出兩個特別天氣預警，指今日初時雨勢可能特別大，相信天文台已預計到今日會有暴雨。

香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

他認為今次暴雨較為容易掌握，因在雷達圖可見一道較強雨帶影響珠江口，東西方向由西向東移，而該強雨帶壓住沿岸地區，相信暴雨會維持一段長時間。