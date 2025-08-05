黑雨 ｜緊急事故監察及支援中心昨深夜起運作　稱全力應對及善後

黑雨今（5日）歷時約11小時15分鐘，本港廣泛地區受到暴雨影響，多區出現水浸及山泥傾瀉。政府指，自昨晚深夜起，緊急事故監察及支援中心一直運作，各相關部門亦迅速應對，全力將暴雨影響減至最低。



政府又指現時本港天氣仍然不穩定，提醒市民留意最新天氣消息及交通情況報告，並指各部門人員會繼續全力進行應對及善後工作。



鄧炳強呼籲市民要注意安全並遠離河道。（資料圖片/黃浩謙攝）

黑色暴雨警告信號現正生效，本港各區都有大雨，部分地區有水浸情況。（梁鵬威攝）

由各相關部門首長級人員實時監察

自昨晚（4日）深夜起，政府的緊急事故監察及支援中心一直持續運作，由各相關部門的首長級人員實時密切監察全港市面的情況，迅速作出協調應變及行動，嚴陣以待並高效統籌協調各政府部門全力出動，處理水浸、山泥傾瀉、塌樹和道路阻塞等情況，致力減低惡劣天氣對市民的影響。

渠務署清理坑口村的水浸。（FACEBOOK下水水圖片）

渠務署一直與天文台保持密切聯繫，昨晚10時35分啓動緊急事故控制中心，並派出緊急應變隊伍主動巡查過去容易水浸的地點，包括柴灣及黃大仙。由於持續暴雨，多個地方出現水浸，渠務署共派出180隊緊急應變隊伍，動用約620人及多部強力排水機械人，包括3部「龍吸水」，與其他政府工務部門緊密合作，在全港各區處理水浸個案及清理渠道。

至今日下午3時，已確認29個水浸個案，並完成處理其中24個個案及清除水浸，當中包括瑪麗醫院的水浸個案，受水浸影響的道路亦得以大致回復正常運作。渠務署緊急應變隊伍正全力處理餘下地點的水浸個案。

渠務署緊急應變隊伍亦已到達瑪麗醫院，並出動「龍吸水」機械人處理水浸。（羅敏妍攝）

渠務署人員及「龍吸水」機械人正處理將軍澳水浸事件。(李家傑攝)

15宗山泥傾瀉報告 涵半山、沙田、大埔

土力工程處亦於天文台發出山泥傾瀉警告後，迅速啓動緊急控制中心。截至今日下午2時30分，土力工程處接獲共15宗位於西貢、大埔、葵涌、大嶼山、南區、半山、灣仔、沙田及坪洲等地區的山泥傾瀉報告；已安排人員視察山泥傾瀉事故地點，並已聯絡相關部門安排所需的斜坡緊急工程。

西貢打鼓嶺新村，一幅約30米乘7米的山坡塌下，大量泥、石頭、樹木連護土牆橫亘在路中心。(資料圖片/翁鈺輝攝)

在暴雨警告信號期間，消防處截至今日下午4時共處理了42宗有人被困升降機報告、175宗自動報火警系統報告、36宗樹木倒塌報告、7宗山泥傾瀉報告，以及69宗水浸事故報告；在其中兩宗水浸事故共協助了6名市民到安全地方。

路政署轄下的市區和新界緊急控制中心在昨晚紅色暴雨警告信號生效後啓動，協調處理緊急道路事故的工作，包括在南區、大埔和西貢等發生山泥傾瀉的路段清理山泥，以盡快開通最少一條行車線予公眾使用，並繼續跟進斜坡緊急復修工作；以及在各區出現水浸的路段，迅速清理受泥水和雜物造成淤塞的路旁集水溝後，即時重開受影響路段。

房署接獲49宗查詢求助 葵盛西邨一座大廈短暫停電

運輸署緊急事故交通協調中心在黑色暴雨警告信號生效期間繼續24小時運作，並提升級別，密切監察全港各區主要幹道、隧道和橋樑等重要道路的交通及運輸情況。

至於房屋署聯絡中心於紅色暴雨警告發出後啓動，處理突發事故。截至今日下午4時，聯絡中心收到49宗住戶查詢，已即時通知相關組別跟進及提供協助。其中葵盛西邨一座大廈短暫停電的個案，經搶修後現時電力供應已恢復。

天文台今日（5日）發出黑色暴雨警告信號，歷時12小時。（梁鵬威攝）

天文台今日（5日）發出黑色暴雨警告信號，歷時12小時。（夏家朗攝）

在黑色暴雨警告信號生效期間，警員在多區協助受暴雨影響的居民，處理因水浸被困的車輛和清理鄉郊淤塞的渠口，疏導交通。

保安局局長鄧炳強中午在Facebook發文指，由昨晚起香港持續受到暴雨影響，深夜掛起黑色暴雨警告至今，警隊、消防處同民安隊在狂風暴雨下，到不同地區全力協助，維持道路暢通，清理水浸位置，救出受困水浸的居民，盡力應對惡劣天氣期間發生的緊急事故。

警隊到不同地區清理水浸並協助市民。（鄧炳強Facebook）

政府呼籲市民，山泥傾瀉警告現時仍然生效，市民應遠離斜坡；駕駛人士亦應避免駛經山區或在斜坡下停泊車輛。居住在靠近斜坡地方的市民，應盡量留在遠離斜坡的房間，並盡量逗留在較高的樓層。如市民收到通知需要疏散，應配合救援人員的指示，即時撤離到安全地方暫避。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

此外，民政事務總署至現時合共開放了15個臨時庇護中心，供有需要市民入住。民政事務總署緊急事故協調中心已由凌晨時分開始運作，協調各區工作及傳遞信息。各區民政事務處亦已啓動相關應對工作，包括協調其他部門和機構作出支援，並動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們注意安全。

現時本港天氣仍然不穩定，政府提醒市民留意最新天氣消息及交通情況報告，並指各部門人員會繼續全力進行應對及善後工作。