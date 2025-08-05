西沙Go Park附近村屋水浸料失十萬　新地：罕有暴雨下樹葉掩渠口

天文台今早（5日）發出黑色暴雨警告信號，下午5時05分改發黃雨，天文台總部錄得雨量打破自1884年八月份單日最高紀錄。有住在西沙官坑村的居民表示今早一度水浸及膝，情一度嚴重，屋內傢俬、電器等損失超過10萬元。她及兒子稱村屋早年未曾遇過水浸，惟近年附近道路工程及西沙Go Park項目落成後，每年水浸一至兩次。



Go Park項目發展商新鴻基地產表示非常重視情況，稱全村有兩戶居民受影響，原因是在罕有的連續暴雨下，大量樹葉及樹枝掩蓋渠口，令大量雨水無法及時排走。承建商已於今早派員疏通渠口，水浸情況亦已緩解。



西貢官坑村居民黃小姐指，雨水湧入屋內，水位最高時去到膝蓋，及後退至腳眼位置。（黃小姐兒子網上相片）

西貢官坑村居民黃小姐指，雨水湧入屋內，水位最高時去到膝蓋，及後退至腳眼位置。（黃小姐兒子網上相片）

黑雨期間屋內水位一度及膝

居住在西貢官坑村居民黃小姐表示，昨日下午已經有積水從廚房倒灌入屋，起初水位只及腳眼位置。至今早大約6時許，她起床時看見廚房繼續有積水，水浸情況加劇，雨水開始湧入屋內。

黃小姐指當時水位及膝：「（當時）打完畀村長之後，我就即刻報警，警方就叫我通知消防局，因為我屋企有小朋友和老人家。通知咗消防員後，佢哋就即刻嚟到，睇吓要唔要帶我哋去安全嘅地方囉咁。 」

黃小姐表示水浸導致新換的梳化、門腳、洗衣機和雪櫃損壞。（黃小姐提供）

黃小姐表示水浸導致新換的梳化、門腳、洗衣機和雪櫃損壞。（黃小姐提供）

料損失至少10萬元 新沙發報廢

水浸期間，黃小姐和家人不斷用盆子將水舀出屋外，家中積水一直到9時許才退去。水浸導致新換的門腳、洗衣機和雪櫃損壞，家俬就如梳化的底部被泥水浸到，粗略估計大致損失最少10萬元。

黃小姐家中的積水一直到9點多才退去。（黃小姐提供）

近年一年兩度水浸 兒子認為與附近發展項目有關

黃小姐說村屋是在1965年建成，早年一直未有水浸，近年情況愈來愈嚴重。

之前最嚴重的一次是在2023年，現時平均一年會就會有兩次水浸。 西沙官坑村居民黃小姐

黃小姐的兒子認為隨着西沙一帶完成道路工程，以及西沙Go Park項目興建及落成後，水浸問題愈來愈嚴重。昨日初現水浸時，他已經聯絡了新鴻基地產及相關的金門建築處理，要求提供沙包和水泵，直到今日才有人員前來處理和幫手抽走積水。

新鴻基地產指，官坑村有兩戶居民受水浸影響。（黃小姐提供）

新地：非常重視 有兩戶受影響

新鴻基地產回應指，非常重視官坑村出現的情況，稱全村有兩戶居民受影響，認為在「罕有的連續暴雨下，大量樹葉及樹枝掩蓋渠口，令大量雨水無法及時排走」。承建商已於今早派員疏通渠口，水浸情況亦已緩解。

新地會亦表示會繼續督促顧問及承建商團隊優化渠道設計，與附近村民緊密溝通，加強防汛措施。