內地男用強力膠「黏走」清真寺捐款逾萬元　官稱嚴重判囚8個月

內地無業內地男，用塗了強力膠水的膠片，插入尖沙咀清真寺及佛教醫院等捐款箱圖偷捐款，並成功在清真寺偷逾萬元，但在佛教醫院卻失敗兼遺下背包。內地男早前承認盜竊罪及企圖盜竊罪，案件今（4日）於九龍城裁判法院判刑，裁判官陳志輝指案件性質嚴重，被告用特製的工具盜取捐款箱內的金錢，屬有預謀犯案，判監8個月。



被告覃宏康（46歲，持雙程證，無業）被控1項盜竊罪及2項企圖盜竊罪，指他分別於2025年7月25日及8月1日，在尖沙咀的九龍清真寺暨伊斯蘭中心地下，企圖盜竊及偷竊現金港幣10248元；另指他黃大仙佛教醫院B座地下大堂內企圖盜竊。

尖沙咀清真寺多個捐款箱內的捐款被偷。(資料圖片)

被告所用背包曾經過改裝。(資料圖）

警方被告的背囊中起回逾一萬港元現金。（林澤鋒攝）

求情稱有主動向警方供出犯案手法

辯方求情指，被告在內地經營裝修公司，因客戶未付款，周轉出現問題，才會來港犯案。被告坦白認罪，與警方合作，並供出犯案手法，已深感後悔，望法庭輕判。

在佛教醫院偷竊時被喝止

案情指，佛教醫院B座地下禮堂內的牆上裝有一個捐款箱，案發當日上午，保安見被告企圖用鐵片盜取捐款箱內的捐款，即喝止被告，被告逃走時遺下背包。

清真寺發現捐款減少揭發

此外，尖沙咀的九龍清真寺暨伊斯蘭中心，其地下亦設有6個捐款箱。職員在2025年7月24日檢查時，發現捐款比平時大幅減少，翻看閉路電視，發現有人疑用特製工具偷取捐款，於是報警處理。

被告稱因無錢而犯案

被告於2025年8月1日被捕，警方從他改裝過的背包中，搜出逾萬元現金、一把改裝過的捲尺、塗有膠水的壓克力膠板、以及一本特製、保存了數十塊上述膠板的冊子。被告警誡下承認因無錢，故改裝雙面貼膠紙，綠色拉尺。被告會用背包作偽裝，將塗有膠水的鐵片插入捐款箱，讓錢黏附著在板上，再從捐款箱取出。

指內地王先提供偷竊工具

他又稱因經營的裝修公司有經濟困難，一名王先生指示他到港偷錢，並提供工具，被告之後獨自從廣西南寧乘高鐵來港犯案。

案件編號：KCCC2008/2025