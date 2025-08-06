潘冬平女兒藥倍安心請槍爭議｜潘名醫開腔：信比賽單位會公正判斷

由國際肝癌權威潘冬平的女兒所研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台捲入「請槍」請槍爭議。協助製作該AI網頁的美國公司「AI Health Studio（AIHS）」聯合創辦人Ahmed Jemaa周一（4日）晚發聲明，指去年3月受潘冬平太太彭詠枝委託製作，期間從未告知Medisafe會用作參與學術比賽。



潘東平今（6日）開腔回應，指比賽單位仍在進行調查，不便回應查詢。他指已將有關資料提交給比賽單位，「相信他們會根據全面資料作出一個公正的判斷。」



協助製作「藥倍安心（Medisafe）」的美國公司「AI Health Studio（AIHS）」，其聯合創辦人Ahmed Jemaa前晚發聲明指去年3月，受潘冬平太太彭詠枝委託製作。（資料圖片）

潘東平指，已將有關資料提交給比賽單位，「相信他們會根據全面資料作出一個公正的判斷。」（資料圖片）

AI公司發聲明爆受潘太委託製作平台 無告知用作學術比賽

「藥倍安心（Medisafe）」6月中捲入「請槍」爭議，AIHS聯合創辦人Ahmed Jemaa日前發聲明指，去年3月獲潘冬平太太、曾任職港大醫學院外科學系助理教授的彭詠枝委託製作Medisafe平台。他指，對方只是提供平台的初步想法，沒有提供程式碼、UX（使用者體驗）及技術架構，潘太亦從無告知平台會用作參與學術比賽。

外國網站「AI Health Studio」創辦人Ahmed Jemaa昨於LinkedIn平台發布長達4頁的聲明。

潘冬平：比賽單位仍在進行調查 不便回應查詢

《香港01》就事件向潘冬平查詢，他僅指比賽單位仍在進行調查，不便回應查詢。他指已將有關資料提交給比賽單位，「相信他們會根據全面資料作出一個公正的判斷。」

Medisafe早前獲由數字辦統籌、香港教育城舉辦的「2024香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」。數字辦今指，香港教育城會就「AI Health Studio」的聲明作進一步跟進。

日內瓦國際發明展：涉事學生並未採用任何所謂專業系統做展示

「藥倍安心」在第50屆「日內瓦發明國際展」獲銀獎。日內瓦國際發明展今晚表示，當日該學生在日內瓦參賽時，向評委展示了她的創意概念，並輔以一套自行開發的原型程式進行說明。正是基於此（創意和原型），她獲得了銀獎。值得注意的是，她並未採用任何所謂的專業系統做展示。