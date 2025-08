潘冬平女兒藥倍安心請槍疑雲｜AI公司爆潘太委託製作　不知作比賽

肝癌權威、名醫潘冬平的女兒憑「研發」人工智能(AI)網頁平台「藥倍安心(Medisafe)」奪得多個本地和海外創科獎項的「請槍疑雲」有新展,外國網站「AI Health Studio」稱用8周協助製作Medisafe平台,後來改稱協助軟件「商業化」。



事件發酵近兩個月,該網站創辦人周一(4日)發聲明,公開稱受涉事中學生的母親、港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝(Dr. Roberta Pang)委託處理項目,但從未獲告知會用於參加比賽,事後對方更表明欲付費控制輿論,要求公司將「藥倍安心」定義為「商業推廣」,而非「從零開始製作」(from-scratch build)。



外國網站「AI Health Studio」創辦人Ahmed Jemaa昨於LinkedIn平台發布長達4頁的聲明。

網站創辦人:公司收取報酬薪製作Medisafe

由中學生研發的AI醫療輔助網上平台「藥倍安心(Medisafe)」,聲稱可透過人工智能可比對藥物數據庫等,助醫生處方藥物。惟項目早前引起非原創的爭論,有外國網站稱用8周協助製作Medisafe平台,後來改稱協助軟件「商業化」。日內瓦獎評審團早前表示,已仔細審查有關個案,認為該參賽者申報資料有效並符合比賽標準,因此銀獎將繼續保留。

該外國網站「AI Health Studio」創辦人Ahmed Jemaa昨於LinkedIn平台發布長達4頁的聲明,確定該公司收取報酬薪製作一個藥物處方平台項目(即「藥倍安心Medisafe」),但指此非設計於學術比賽用途,沒料到最終會在三項本地及國際比賽中參賽,並贏得共8個獎項,直言「對其他參賽者非常不公平」。

在該外國網站上按下「Visit Website」一欄,會導向至「Medisafe」網站。(網站截圖)

聲明:研發僅為最簡可行產品 只屬概念證明

聲明指該公司於2024年3月至2025年6月期間,受「Dr. Roberta Pang」(即港大醫學院前外科學系助理教授彭詠枝,已離任多時,涉事中學生母親)委託,分三個階段研發項目,但從未獲告知會用於參賽。聲明指該研發僅為最簡可行產品(Minimum Viable Product)、即以最少成本推出一個具基本功能的產品原型,又指該研發只屬概念證明,而非正式生產系統。

事件發酵後 香港訪客比其他地區高出45倍始察覺事件

聲明指事件發酵後,公司於6月16日收到彭詠枝要求,將Medisafe的資訊從AI Health Studio網站下架,公司雖感猶豫,但仍然下架,直至數日後發現其網站流量急升,其中香港訪客比其他地區高出45倍,始察覺事件。

指彭詠枝要改定義為「商業推廣」 而非「從零開始製作」

聲明指彭詠枝曾要求公司修正個案研究(case study)的措辭,將該AI平台定義為「商業推廣」,而非「從零開始製作」(from-scratch build)。聲明強調,儘管該客戶曾提供初步構思,惟該公司確實從零開始製作,對方亦從未提供任何程式碼、UX(使用者體驗)設計等。

近日有人指獲多項創科獎項的「藥倍安心(Medisafe)」並非由研發者獨創,曾聘用外企幫助研發,掀起爭議。(數字辦)

事件發酵後,彭詠枝表示可以付費,以持續塑造訊息。(continued involvement in shaping the public and institutional messaging)。不過公司對此感到不適,其後中止聯絡。

聲明稱曾向資優教育學院提供所有證據 再查詢後無收到任何回應

香港新一代文化協會由教育局資助的機構香港資優教育學苑委託,安排甄選及培訓學生參加今屆日內瓦國際發明展。香港資優教育學苑與公司接洽,並於7月15日回覆指該參賽學生於2024年1月、即公司參與前,已將項目提交至大會,有充分理由相信該作品為原創,且由該學生獨立完成。

Ahmed Jemaa表示,發聲明並非為邀功,而是不願掩蓋真相。他提及香港資優教育學苑(HKAGE)展開調查時,公司曾提供所有證據,惟數周後就結案,當進一步詢問該決定是如何作出,卻沒有收到任何回應。