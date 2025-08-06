一文解讀潘冬平女兒藥倍安心爭議　槍手爆潘太託研發　作品原創？

國際肝癌權威潘冬平女兒研發的「藥倍安心（Medisafe）」AI網頁平台捲入「請槍」爭議，事隔約個半月，協助製作平台的美國公司「AI Health Studio（AIHS）」聯合創辦人Ahmed Jemaa發聲明披露於去年3月，受潘冬平太太彭詠枝委託，在得到初步概念下，由零開始製作，期間從未告知Medisafe會用作參與學術比賽。



「請槍」爭議始於6月，AIHS更指曾獲彭詠枝要求修訂公司角色，由製作平台改為商業發佈，同時有意付錢意圖控制輿論。《香港01》根據AIHS最新聲明，綜合疏理事件來龍去脈。



由中學生研發的AI醫療輔助平台「藥倍安心（Medisafe）」早前獲多項創科獎，但近日有人指控該平台疑有外國公司協助研發。（資料圖片）

1.事件背景

港大醫學院外科學系名譽教授潘冬平的女兒，就讀聖保羅男女中學中四，她研發AI醫療輔助網上平台「藥倍安心（Medisafe）」，利用人工智能核對醫生處方藥物。平台載有常用藥物的數據庫，能比對藥物數據、病人病歷、及醫生處方，作出潛在風險提示和提供具體建議。

平台獲多個本地及海外獎項，包括「2024年香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」的大獎得主和金獎、2025年舉辦的第50屆日內瓦國際發明展銀獎。直至今年六月中，平台被揭涉及原創性及病人私隱爭議。

港大醫學院外科學系名譽教授潘冬平的女兒捲入「請槍」爭議。(資料圖片)

2.Medisafe是否由潘同學原創？

AIHS聯合創辦人Ahmed Jemaa聲明中披露（詳見另稿），去年3月獲潘冬平太太、曾任職港大醫學院外科學系助理教授的彭詠枝委託製作Medisafe平台，產品屬「Minimum Viable Product (最小可行性產品)」。製作分為三個階段，由去年3月至今年6月，過程由零開始製作，涉及程式碼重構、AI模型升級及改善UX/UI（使用者體驗及介面等)。

聲明強調，對方只是提供平台的初步想法，沒有提供程式碼、UX（使用者體驗）及技術架構。對方亦從無告知平台會用作參與學術比賽。

潘同學接受傳媒訪問時提到，研發平台是源於留意到涉及藥物錯配的新聞，希望找到方法避免問題。她指，當時市面並沒有類似平台能夠自動比對處方及病歷資料，所以項目屬首創。

外國網站「AI Health Studio」創辦人Ahmed Jemaa昨於LinkedIn平台發布長達4頁的聲明。

有份委託機構培訓及甄選學生代表參與日內瓦國際發明展的香港資優學苑指，認同Medisafe屬潘同學原創作品。學苑最新回覆《香港01》查詢指，該學生作品的概念早於2023年10月已提出，由潘同學就讀學校老師電郵書面確認。

學苑亦追溯潘同學更早參與的賽事，指出潘同學於2024年1月，已正式向「第26屆香港青少年創新科技大賽」遞交作品，並在其作品中已提供有關概念及雛形，認為「可證實其原創性」。學苑指，該比賽規則是以概念原創性為評審重點，大會認為潘作品符合甄選及得獎資格。

外國網站稱在8週的時間內，「協助優化（optimize）一款人工智慧藥物處方安全軟件，以將現有發明商業化（commercialization）。」

3. AIHS為何曾就Medisafe平台的參與角色更改說法？

自Medisafe平台於6月捲入「請槍」爭議後，美國公司AIHS曾在網頁更改說法，由協助製作平台，改為「協助優化」，將現有發明商業化。Jemaa聲明指，彭詠枝於今年6月16日要求公司網站移除Medisafe資料，公司雖然有猶豫，但最終同意執行。

另外，聲明又指，客戶意圖控制輿論（control the narrative)，曾要求修改網頁「案例研究」字眼，公司角色由協助「從頭製作」（from-scratch build）改為「商業推廣」（commerical rollout）；對方更有意向公司付錢，以便繼續協助對公眾和機構的訊息發佈。聲明指，公司為此感到不安，決定不再與客戶聯絡。

在該外國網站上按下「Visit Website」一欄，會導向至「Medisafe」網站。（網站截圖）

4.Medisafe平台是否未經病人准許下使用病歷資料?

潘同學今年4月曾受訪稱，Medisafe已獲醫生試用項目，為逾千名病人處方藥物，至今系統未有出錯，準確度達百分之百。而根據「2024年香港資訊及通訊科技獎」刊物資料，評審委員會評語提到，作品「經過醫生和大量臨床病患實證，這個系統有效協助醫生處方藥物」，而「在完成度上可謂達至商用級」。

Jemaa聲明指，平台沒有使用真實病人數據，是使用綜合數據（synthetic data）。而潘冬平於6月18日接受《明報》訪問時提到，平台是採用模擬病人資料（Simulated patients）。

《香港01》就美國公司AIHS聲明，向潘冬平及其女兒查詢，潘冬平回覆指，由於比賽單位仍在進行調查，他不便回應傳媒查詢。他續指，有關資料已提交給比賽單位，相信他們會根據全面資料作出一個公正的判斷。

「香港資訊及通訊科技獎」於2006年設立，是香港一項最具認受性的資訊科技獎項。(官網截圖)

5. 目前涉及的獎項調查結果及進展?

外界主要關注Medisafe平台三個獎項，分別是「2024年香港資訊及通訊科技獎：學生創新獎」的大獎得主和金獎、2025年舉辦的「第50屆日內瓦國際發明展」銀獎。

香港資訊及通訊科技獎由政府的「數字政策辦公室（數字辦）」主辦。數字辦於6月中指，已要求籌辦機構教育城聯同標準保證小組委員會調查事件，至於最終獎項資格能否獲保留，則暫未有結果。調查至今進展、獎項是否獲保留，數字辦今日回覆稱，對於AI Health Studio的有關聲明，香港教育城會作進一步跟進。

至於日內瓦獎評審團則於6月24日指，經仔細審查後，認為該參賽者申報資料有效並符合比賽標準，因此銀獎將繼續保留。

今屆日內瓦國際發明展是資優教育學苑獲教育局資助下，委託香港新一代文化協會甄選及培訓學生參加。「香港新一代文化協會」和於6月20日指（詳見另稿），協會一致認為相關學生符合甄選資格。

就Medisafe獲美國公司AIHS協助，協會與資優教育學苑當時均稱，參賽者與美國某科技公司聯絡的目的，是希望將項目商業化，讓更多人受益。兩個機構指，該美國公司服務日期，在上述兩個獎項之後發生，不影響比賽的公平性。

「2024年香港資訊及通訊科技獎」頒獎禮於2024年11月22日舉行，「第50屆日內瓦國際發明展銀獎」舉辦日期為今年4月9日至13日，而選拔賽於2024年12月舉行。而 Jemaa聲明指，AIHS於2024年3月獲潘冬平太太受聘製作平台。