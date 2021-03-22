確診大廈食肆｜茶果嶺道地盤染疫女文員　光顧油塘大本型三間食肆

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-22 23:50

本港新冠肺炎疫情反覆，今日（22日）新增18宗確診個案。衞生防護中心晚上公布患者行蹤及住址，再多四間食肆上榜，全由茶果嶺道土拓署地盤的染疫女文員到訪，當中有三間都位於油塘「大本型」商場內。 此外，今天新增兩個住址有確診個案，分別為小西灣邨瑞樂樓和牛池灣曉暉花園，兩幢大廈已被要求強制檢測。

資料顯示，今日新增兩宗源頭不明的本地個案，涉及一名71歲的士司機（#11394）和52歲地盤女文員（#11398），二人分別住在柴灣小西灣邨瑞樂樓，以及牛池灣曉暉花園第三座。

油塘「大本型」商場有三間食肆上榜。（資料圖片）

四間食肆新上榜

至於該名染疫地盤女文員（#11398），資料顯示，三間位於油塘「大本型」的食肆都有她的足跡，當中包括「Grove Café」、「大食代」及「譚仔雲南米線」，另外，她亦曾到訪彩雲商場的「桃園制作」。

在3月19日，她亦去過何文田的土木工程拓展署大樓。署方表示，昨日(21日) 得悉位於茶果嶺道近東區海底隧道通風口旁邊的海堤及航道维修合約地盤 (合約编號:CV/2016/01) ，有一名總承建商中國水利電力對外有限公司的文職人員初步確診後，署方及承建商已立刻按照衞生防護中心指引，安排約100名相關工作人員留在家中並進行病毒測試，暫停該地盤工作14天。

發言人表示，在疫情期間，承建商在地盤一直嚴格執行各項防疫措施，包括張貼「安心出行」流動應用程式的二維碼、為所有工作人員進行恆常檢測及量度體溫、提供口罩及其他防護裝備，並要求所有人士必須佩戴口罩，亦已加強工作環境的清潔和消毒。

▼3月22日患者住所及行蹤▼