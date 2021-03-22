光榮冰室罰停晚市堂食3日　食環署：員工無戴口罩　店方：正用膳

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-22 23:30

本港新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，食衞局在防疫措施中規定，如食肆違反防疫條例，會被罰暫停晚市堂食。「黃店」光榮冰室今日（22日）表示，因被食環署指員工沒有戴上口罩，荃灣分店須由明日（23日）起暫停晚市堂食3日，日間每枱亦回覆至只限2人。該餐廳稱該名沒有戴口罩的員工正在用膳，反問「你可唔可以表現（表演）一下戴住口罩用膳？」 食環署回覆則提供另一版本，指今日巡查期間，發現有員工在製作食物時沒有佩戴口罩，已即時作出檢控。

「光榮飲食」Facebook今日貼出食環署告示，指荃灣兆和街的光榮冰室須在3月23日至25期間，由晚上6時起暫停晚市堂食。（「光榮飲食 Kwong Wing Catering」Facebook圖片）

日間需回到2人一枱

「光榮飲食」Facebook今日貼出食環署告示，指荃灣兆和街的光榮冰室須在3月23日至25期間，由晚上6時起暫停晚市堂食，以及不可安排多於2人共坐一桌。

光榮飲食指事件源於食環署指控餐廳員工沒有戴上口罩，並解釋該名員工沒有戴口罩是因正在用膳，反問食環署「你可唔可以表現（表演）一下戴住口罩用膳？」該餐廳又不滿表示，「話係員工就一定要戴口罩，咁員工係咪要出門口食先得？」

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食環署：共兩間食肆有員工無戴口罩被罰

食環署回覆指，今日巡查位於荃灣兆和街的一帶食肆，期間發現兩間處所內有員工在製作食物時沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），已即時作出檢控。

該兩間處所須在明日（23日）起，由下午6時正至翌日上午4時59分停止提供堂食服務及同坐一桌的人數不得多於兩人，為期3天，以減低有關處所內的傳播風險。該署又強調，會繼續留意相關情況及採取適當跟進行動。

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