URSUS Fitness如「密室培毒」　袁國勇指零鮮風流轉　重開不安全

撰文： 王潔恩 朱海棋 袁澍 最後更新日期： 2021-03-22 20:50

URSUS Fitness爆疫，至今已有147人染疫，為本港新冠肺炎第二大群組，且仍未完結。衞生防護中心今日（22）在疫情記者會表示，港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生署人員今午有到過URSUS Fitness視察。 袁國勇之後表示，URSUS Fitness完全無鮮風流轉，機電工程署無法量度任何鮮風供應，認為重開對公共衞生絕不安全。他又指，URSUS職員爆疫前都有戴好口罩，但因為空氣流動過少，令病毒積聚在空氣中，而在場人士每分鐘都如常呼吸6至10次，引致空氣傳播而釀成爆發。

URSUS Fitness爆疫，群組至今累計共147人染疫，並且未停止。（資料圖片/羅國輝攝）

只發現從大門及空隙流入的鮮風

袁國勇聯同生署人員今午到爆疫健身中心URSUS Fitness視察，他回覆時表示，URSUS Fitness完全無鮮風流轉，機電工程署無法量度任何鮮風供應，只發現從大門及空隙流入的鮮風，認為該健身室重開對公共衞生絕不安全。

袁國勇又稱，URSUS職員爆疫前都有戴好口罩，但因為空氣流動過少，令病毒積聚在空氣中，而在場人士每分鐘都如常呼吸6至10次，引致空氣傳播而釀成爆發。

▼西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

促每小時空氣流轉要達6至12次

袁建議URSUS每小時的空氣流轉要達至6至12次；區分開使用及未使用的設施；使用每次觸摸共用設施前後都要洗手，例如汽水機。

翻查資料，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，URSUS Fitness群組至今已有147人染疫，當中有8人是職員、93名顧客及46名密切接觸者。整個群組共有1,500人要檢疫。