8月訪港旅客515萬人次按年升16%　創疫後單月新高　內地旅客佔82%

訪港旅客人次再創新高，旅發局今日（16日）公布，8月初步訪港旅客達515萬人次，創下疫情後單月新高，按年升16%，當中內地旅客約422萬，佔總數82%；長途市場旅客錄得明顯升幅，有約24.5萬人次，按年升23%。



旅發局公布，8月訪港旅客達515萬人次，創下疫情後單月新高。（資料圖片／廖雁雄攝)

今年1至8月共錄得3,318萬訪港旅客人次，按年升12%。（資料圖片／廖雁雄攝)

8月內地訪港旅客約422萬人次 按年升15%

踏入暑假，香港迎來旅遊旺季。旅發局今日公布，8月訪港旅客達515萬人次，創下疫情後單月新高，較去年同期升16%。當中內地旅客有約422萬，佔總數的82%，按年升15%；非內地旅客則有約93萬，按年升17%。

資料顯示，長途客源市場升幅顯著，佔24.5萬人次，按年升23%。至於短途客源市場的旅客佔約48.3萬人次，按年升17%；新市場佔約5.9萬人次，按年升13%。

今年1至8月長途市場旅客人次按年升19% 澳洲表現最佳

累積計算，今年1月至8月共錄得3,318萬訪港旅客人次，按年升12%。其中內地旅客佔2,553萬人次、非內地旅客佔765萬人次，按年分別增長11%及16%。

旅發局指，短途客源市場的旅客人次按年升18%，以台灣、韓國及日本的表現較好；長途客源市場旅客人次按年升19%，以澳洲表現最佳。