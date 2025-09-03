訪港旅客升　酒店營業額未復疫前　業界籲宣傳啟德以外毋忘傳統區

文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前表示，今年首八個月有超過3300萬名旅客來港，按年增長12%，八月更錄得16%增長。香港酒店業聯會總幹事徐英偉今早（3日）在電台節目中表示，今年酒店營業額與去年相若，仍未回復疫前水平。他又認同啟德體育園數場盛事帶動了周邊酒店營業額及消費，但旅客似乎「淨係掛住啟德，唔記得傳統區」，未來會多做宣傳推廣工作。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前表示，今年首八個月有超過3300萬名旅客來港，按年增長12%，八月更錄得16%增長。（資料圖片/洪芷菁攝）

旅客來港新常態 短時間內決定是否留宿

徐英偉接受港台節目《千禧年代》時說，今年酒店業界的營業額與去年相若，旅客來港時亦有了新常態——在短時間內決定是否在香港留宿，而非預早已安排好行程。他又指，今年酒店的營業額仍未回復疫情前的水平。

徐英偉：旅客淨係掛住啟德 唔記得傳統區

他續說，業界比較著重旅客會否過夜，因為會留港的旅客普遍消費力較高，而旅客的消費力有多少亦是業界關注的地方。徐英偉又表示，今年在啟德體育園舉行的數場盛事帶動了該區周邊的酒店營業額及消費，但旅客「淨係掛住啟德，唔記得傳統區」。

他另指不少家庭客在暑假時都多留在油尖旺區，比較少去港島區，因此會嘗試推廣宣傳，去平衡各區酒店的旅客入住數。

香港酒店業聯會總幹事徐英偉在電台節目中表示，2025年首八個月酒店營業額與去年相若，仍未回復疫前水平。（資料圖片/羅君豪攝）

他說另一個挑戰是營運成本不斷上升，因為「房價一直上唔到去」，而且周邊經濟差，內地旅客因免簽放寬，又多了選擇，不一定來港。徐英偉指業界有積極推出不同套餐，並與盛事串連，加上推出不同餐飲優惠等，希望市民知道不一定要北上消費。

期望十一黃金周較多內地旅客來港 全運會檔期「大家要做多啲嘢」

至於今年內地十一黃金周，徐英偉表示期望屆時情況會與以往一樣，比較多內地旅客來港；全運會則要再觀察，他認為「大家要做多啲嘢」，以澳門為例，澳門為全運會推出了不少優惠，又將全運會與賽車扣連推廣，香港亦應多做宣傳推廣工作。他最後表示，本港一般在最後季度會有展覽活動及聖誕等節日，屆時相信對業界營業額有幫助，現已展望年底或來年情況。

旅遊聯業工會聯會顧問兼粤港澳大灣區研學旅行學會會長梁芳遠有盛事自然多旅客，但對旅行團的幫助並不明顯。（資料圖片/黎婉婷攝）

旅遊業界指訪港旅行團有起色 較多是開會團、學生團及親子團

旅遊聯業工會聯會顧問兼粤港澳大灣區研學旅行學會會長梁芳遠在同一節目上說，今年旅行團有起色，稍為多了旅行團，當中較多是開會團，學生團及親子團。因為內地家長比以往更關注香港教育，讓子女來港讀書意欲高，因此內地來港親子團明顯增多，較去年約多了20%至30%，他們主要會去參觀大學，及相關文化景點。

梁芳遠指，一般觀光團比去年有增長，但與2018年相比仍有一段大距離，整體增長緩慢， 而且「散客」佔比亦增多了，因此業界情況與政府數字並不一致。她續指整個旅遊生態已發生變化，香港以往是購物天堂，旅客來港多以購物為主，但經歷這數年後，旅客會覺得「香港冇嘢好玩」，因此業界要在方向上改變，例如怎樣將奶茶文化等帶給遊客，或讓他們了解香港精神、過去與現在的工業等，「仍然定位喺過去模式冇乜意思」。她亦認為有盛事自然多旅客，但對旅行團的幫助並不明顯。