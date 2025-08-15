7月訪港旅客439萬人次按年升12%　歐美等長途市場客升逾兩成

旅發局今日（15日）公布，7月訪港旅客達439萬人次，較去年同期升12%，當中內地旅客約351萬，佔總數80%。當中長途市場旅客錄得明顯升幅，有約26萬人次，按年升逾兩成，增幅主要來自歐美等地，包括英國、美國、澳洲、法國及德國。



旅發局公布，7月訪港旅客達439萬人次，按年升12%，當中內地旅客有約351萬，佔總數的80%（資料圖片／廖雁雄攝)

今年1至7月共錄得約2,800萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%。內地旅客佔2,130萬人次。（資料圖片／廖雁雄攝)

內地訪港旅客人次7月錄351萬 佔總數80%

踏入暑假，香港迎來旅遊旺季。旅發局今日公布，7月訪港旅客達439萬人次，較去年同期升12%，當中內地旅客有約351萬，佔總數的80%；非內地旅客則有約88萬。

長途市場旅客按年升逾20% 增幅來自歐美多國

根據數據顯示，非內地旅客升幅顯著，短途客源市場的旅客有約45萬人次，按年升12%，以日本及台灣表現較佳；長途市場旅客有約26萬人次，按年上升21%，增幅主要來自英國、美國、澳洲、法國及德國。

西環石牆樹成為內地旅客打卡點之一。（資料圖片／梁鵬威攝）

今年1至7月錄2800萬訪港旅客 按年增12%

整體而言，今年1至7月共錄得約2,800萬訪港旅客人次，同樣按年增加12%。內地旅客佔2,130萬人次，非內地旅客錄得672萬人次，按年分別多10%及16%。