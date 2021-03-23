新冠疫苗｜政府擬放寬院舍探訪　醫生倡留意整體疫情及定期檢測

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-23 13:25

政府正考慮放寬院舍探訪，除了院友及職員的疫苗接種率達一定水平時可開放探訪，也正考慮若個別院友及其探訪者都打了疫苗，可在院舍特定範圍內探訪，冀最快下月實施。呼吸系統專科醫生梁子超稱，應視乎整體疫情決定能否放寬院舍探訪，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間細很小。感染及傳染病科專科醫生林緯遜說，由於打針不能絕對防感染，建議已接種疫苗、恆常探訪的親友也定期接受檢測。

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公務員事務局長聶德權在商台節目表示，將盡快進一步放寬接種疫苗的優先群組至30歲以下市民，最終目標是16歲以上市民都可以接種。

被問到是否有望開放更多處所或放鬆限聚措施，感染及傳染病科專科醫生林緯遜認為，放寬接種組別與放寬防疫措施無直接關係，最重要還是取決於每日確診數字及不明源頭比例。他稱，感染源頭不明個案代表社區存在隱形傳播鏈，擔心稍不留神便會出現類似K11 MUSEA名潮食館或西營盤URSUS Fitness的大型感染群組。他續說，放寬至全民接種並不代表市民的接種率高，加上疫苗的保護率並非百分百，當本港至少一半市民打針，整體社會層面才算比較安全。

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第三波疫情期間，本港多間院舍爆發疫情，包括安老院、殘疾人士院舍等。 （資料圖片／盧翊銘攝）

另外，疫苗接種計劃專責工作小組成員、安老事務委員會主席林正財表示，政府正考慮放寬院舍探訪，除了院友及職員接種率達一定水平時可開放探訪，也正考慮若個別院友及其探訪者都打了疫苗，可在院舍特定範圍內探訪，期間要戴口罩及避免接觸其他院友，希望下月可推行有關措施。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，應視乎整體疫情決定能否放寬院舍探訪，強調疫苗非百分百保障，如疫情仍不受控，放寬空間細很小。他又說，除非院舍大部份員工、院友都打了疫苗，才可確保病毒不會因放寬走入院舍，如下月局部開放，亦要「絕對小心」，如探訪人士與其他人要分開，以防隱性傳播走入院舍。

放寬探訪要確保院舍檢測做得足

而林緯遜則說，由於打針不能絕對防感染，「放寬探訪要確保院舍檢測做得足。」除了職員要定期檢測外，他建議已接種疫苗、恆常探訪的親友也定期接受檢測，確保不會將病毒帶進院舍。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片／黃舒慧攝）

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