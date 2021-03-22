新冠疫苗｜12人周日打疫苗後送院　27歲男接種復必泰後癲癇發作

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-23 01:13

【疫苗接種/BioNTech復必泰／科興／疫苗副作用】本港疫苗接種計劃於上月底開展，今日（22日）踏入全面接種第25日。政府公布，截至今晚8時的過去24小時，約有25,200人接種第一劑疫苗，累計約約38萬名市民已打針，佔約5%全港人口。

當局又公布，昨日（21日，星期日）有12宗送院個案，當中3人打科興疫苗、9人打復必泰疫苗，有人出疹、心悸及出現「血管迷走神經性昏厥」等。6宗已經出院，3宗留院觀察，包括一名27歲男子接種復必泰疫苗後癲癇發作；另有3宗不遵從醫生勸告自行出院。

▼3圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

社區疫苗接種中心接種率：科興80%、復必泰95%

政府公布，截至今晚8時的過去24小時中，共約25,200名市民接種了第一劑疫苗，包括約有10,200名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約2,900人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。而復必泰疫苗方面，約有15,000名市民於19間社區疫苗接種中心接種第一劑。

今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為80%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。目前累計約379,600名市民已接種第一劑疫苗，其中約243,800名接種科興疫苗，約135,800名接種復必泰疫苗。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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▼3.22林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

伊利沙伯體育館29日起可供種復必泰疫苗

預約數字方面，截至今日下午8時的過去24小時，約5,900名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。另外，設於伊利沙伯體育館的社區疫苗接種中心將於3月29日投入服務，屬優先接種組別的市民可由明日（23日）上午9時起到網站預約在該中心接種復必泰疫苗。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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再有人接種後出現「血管迷走神經性昏厥」

另外，昨日共有12宗送院個案，接種科興及復必泰疫苗分別為3宗及9宗。當中一名40 歲女子在彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現「血管迷走神經性昏厥」。她同日下午被送往伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

有一名於27歲男子昨日在在中文大學醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，癲癇發作。他同日下午被送往威爾斯親王醫院，情況穩定，經治療後留院觀察。

另外兩名留院人士，一人為在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的32歲女子，她有出疹情況，被送往仁濟醫院，情況穩定；另一則是一名72歲婆婆，她在源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩及心，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。

3人不遵從醫生勸告自行出院

昨日亦有市民接種復必泰疫苗後出現心悸、出疹、暈眩及血壓上升等情況。

一名47歲男子源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，感到暈眩及胸口痛。他同日下午被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。然而經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

一名38歲女子在龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，有出疹情況，被送往北區醫院，情況穩定，經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院；一名51歲男子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現敏感情況，被送往博愛醫院，情況穩定，經治療後，他也不遵從醫生勸告自行出院。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼