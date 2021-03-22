新冠疫苗｜阿斯利康第3期研究指有效率達79%　強調無增加血栓風險

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-22 21:39

本港疫苗接種計劃上月底展開，除了現時使用的科興疫苗及復必泰疫苗（BioNTech）外，政府亦計劃購入牛津大學/阿斯利康(AstraZeneca)疫苗。該藥廠今晚（22日 )公布第三期臨床研究顯示，疫苗預防有徵狀感染的總體有效率為79%，預防嚴重疾病和住院的效力為100%。在65歲或以上的參加者中，疫苗有效率則達80%。 多個國家市民在接種阿斯利康疫苗後出現血栓徵狀，該疫苗一度被多國暫停使用。該藥廠引述第三期臨床研究指，在接受至少一劑疫苗的2.1萬名參與者中，並沒有發現增加接種者出現血栓，或由血栓引致疾病的風險。

兩成參與者為長者 有效率達80%

阿斯利康公布第三期臨床研究，當中包括來自美國、秘魯及智利等國家的32,449名參加者。該測試將疫苗按2：1的比例隨機分配安慰劑，而接種兩劑疫苗則相隔四周。藥廠指，第三期臨床研究顯示疫苗的功效在不同種族和年齡之間均保持一致，整體有效率達79%。

在第三期臨床研究中，大約20%參與者為65歲或以上，當中約60%有長期病患，例如糖尿病、嚴重肥胖等。而65歲或以上的參加者中，疫苗效力亦達80%。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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早前多個國家市民在接種阿斯利康疫苗後出現血栓徵狀。阿斯利康指，第三期臨床研究中，獨立數據監測委員會（DSMB）和神經科專家特別審視21,583名參加者的情況，並未發現與疫苗相關的安全隱患，疫苗亦沒有增加血栓形成的風險。

阿斯利康表示，將繼續分析數據，並計劃在數星期內向美國食品及藥物管理局（FDA）提交有關數據，申請作緊急使用，並會將分析交予期刊發表。

被問到疫苗對變種病毒株效用，阿斯利康代表指疫苗對所有變種病毒株仍有效，形容情況令人鼓舞（Encouraging），並表示會繼續進行有關方面的研究。