新增2間幼稚園爆上呼吸道感染需強檢　張竹君：病徵難分建議檢測

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-19 17:50

今日（19日）衛生署舉生的疫情簡報會中，再有2間幼稚園爆發上呼吸道感染個案，全校需停課清潔，師生亦需要強制檢測。衛生署近日發生新的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月19日）：

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新增2間幼稚園納入強檢名單

衛生署在今日（19日）的疫情簡報會中公布，深水埗浸信會幼稚園和九龍塘國際英文幼稚園出現上呼吸道感染個案，需要停課，全校師生亦需要進行強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，過往幾日需強檢的學校都是學生感染上呼吸道感染，大約有3至4名個案，而新增的2間幼稚園則暫時未有最新數據，但估計亦是學生感染。

張竹君坦言，學校出現上呼吸道感染個案是十分普遍，假如沒有新冠病毒的疫情，一般只建議學校停課和清潔。但在疫情底下，上呼吸道感染症狀和新冠病毒部分病徵相似，故全校師生一同強檢而確保安心。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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