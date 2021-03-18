比華利中英文幼稚園爆上呼吸道感染　需停課全校師生強制檢測

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-03-18 23:37

衛生署近日發生新的指引，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令。3月16日九龍迦南中英文幼稚園因校內爆發上呼吸道感染個案需停課、全校師生強制檢測，今日（18日）再有幼稚園因爆發上呼吸道感染個案而被納入強制檢測名單。

按圖即睇強制檢測及暫停面授課堂學校名單（截至3月18日）：

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比華利中英文幼稚園爆上呼吸道感染

衞生署今日（18日）公布新增10宗確診個案，3宗新個案是源頭不明，包括旺角諸聖中學一名15歲男學生，該校須強制檢測並停課14日。食物及衞生局今晚就強制檢測公告刊憲，再多一間被納入強制檢測名單的學校，位於將軍澳康盛花園第 5 座地下的比華利中英文幼稚園因校內爆發上呼吸道感染個案，學校需停課，全校師生需接受強制檢測。

衞生署發言人指，鑑於上呼吸道感染與2019冠狀病毒病的病徵或會相似，在臨床上或難以區分，在控制2019冠狀病毒病疫情方面，盡早進行呼吸道病原檢測、及早發現潛在患者至為重要。

發言人指：「衞生防護中心因而採取最嚴謹的預防措施，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染個案，會要求學校即時停課五天，並會向學校所有員工及學生發出強制檢測令，以及早發現潛在患者，從而減低在學校和社區傳播的風險。」

按圖即睇九龍迦南中英文幼稚園停課及強檢通告：

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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